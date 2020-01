4+1 tipp, ha tudatosabban étkeznél

Nem kell, hogy mindenki Greta Thunberg legyen! Ahhoz, hogy megmentsük a Földet, sok kis lépésre is szükség van, tartja a Felelős Gasztrohős Alapítvány, de több, híres klímakutató is sokszor mantrázza ezt. Rengeteg apró dolog, amiről nem is gondolnád, hogy környezettudatos lépésnek számít, igenis sokat nyom a latban. Lehet, hogy már titkon te is környezetvédő vagy, vagy most kezdesz el ráébredni, hogy jó lenne valamit tenni? Az alábbi néhány egyszerű, étkezéssel kapcsolatos tippünkkel könnyen és olcsón beépítheted a mindennapokba a tudatosságot.

1. Bevásárlás

Neked is van otthon egy zacskód tele zacskókkal? Használd fel! Oké, nagyon szépek a vászontáskák, de ha már a meglévő zacsikkal mész vásárolni, akkor is sokat teszel a Földért. Használd őket, amíg lehet, aztán irány a szelektív. Persze az sem mindegy, mi kerül kosárba; a feldolgozott élelmiszerek helyett néha csak alapanyagokat válassz, és főzz belőlük. Így sokkal egészségesebbek és olcsóbbak lesznek az étkezéseid, és a Földre gyakorolt ökológiai lábnyomod is csökken. Figyeld a címkéket, válaszd a helyi, szezonális zöldségeket, gyümölcsöket (általában ezek olcsóbbak is), ha pedig valami olyat szeretnél, ami itthon nem terem, akkor válaszd a legközelebbről érkezőt.

2. Főzés/rendelés

Főzni mindenki tud, maximum nem szeret! Ha saját magadnak készíted el az ételed, sokkal jobban megbecsülöd, kevesebbet dobsz majd ki. Próbálj ki néhány egyszerű kaját – nálunk a paradicsomos tészta az igazi megúszós kaja –, tarts egy-egy húsmentes napot. Ezzel a pénztárcád és az egészséged is jól jár.

Ha pedig inkább másra hagynád mégis a főzést, vigyél magaddal egy többször használható dobozt, rendeléskor pedig olyan helyet válassz, ahol nem műanyag habdobozba csomagolnak (pizzázók előnyben!).

3. Nasi

Sorozatmaraton popcorn nélkül? Éjszakába nyúló tanulás egy kis agyserkentő csoki nélkül? No way! De nasizni is lehet tudatosabban. A kukoricát például elkészítheted a hagyományos módon is; kimérős boltokban, piacokon találsz pattogtatni való kukoricát. Egy jó nagy lábasban csak pici olajat vagy vajat kell hevítened, rádobni a kukoricát, megvárni míg kipattog, és azt szórni rá, amit csak szeretnél. Sokkal finomabb lesz, mint a bolti, hidd el! Csoki, édesség helyett próbáld ki az olajos magokat, aszalványokat, ha mégis életmentő a csoki, akkor keress fair-trade változatot.

4. Maradék

A környezetre és a pénztárcánkra nézve egyaránt hasznos, ha nem nagyon termelünk maradékot. De kivel nem fordult még elő, hogy megfeledkezett a hűtő tartalmáról, vagy már nagyon unta, hogy napok óta ugyanazt eszi? Ilyenkor, ha még ehető az adott étel, ne a szemetesed etesd meg, inkább kínáld meg a lakó- vagy csoporttársakat, esetleg vidd el egy hajléktalannak. Vásárláskor is lehetsz maradékmentő, válaszd a közeli lejáratú termékeket, ezzel rengeteget spórolhatsz. Ha pedig rendelkezésedre áll, ne felejtsd, a fagyasztó mindenen segít! A tojáson kívül kb. bármit bedobhatsz a mélyhűtőbe.

+1. Minden más (ruha, takarítás, háztartás)

Ha úgy érzed, az étkezés terén már bolygómentővé váltál, nézz körül a háztartásban, ruhásszekrényben, és kezdd el itt is a tudatosodást. Rengeteg szuper blog, honlap foglalkozik a zero waste életmóddal, fenntartható divattal, környezetbarát háztartással.