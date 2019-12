5+1 tipp, hogy 2020-ban zöldebb életet élhess

Nem kevés figyelmet kapott 2019-ben a környezettudatosság népszerűsítése. Csatlakozva a témában megjelent tömérdek külföldi, és magyar nyelvű cikkhez, 5+1 gyakorlati tippet adunk, amit akár újévi fogadalmaidba is beépíthetsz!

#1 Öltözködés

A tudatos vásárlás nem kizárólag az élelmiszerekre értendő, hiszen a ruhatáradban is lapulhatnak darabok, amelyekhez hasonlót jobb, ha nem szerzel be a jövőben. Az olyan, szintetikus módon előállított alpanyagok, mint az akril vagy a poliészter, nem újrahasznosíthatóak, arról nem is beszélve, hogy a bőrödet sem hagyják lélegezni.

#2 Filmnézés

Nézd át a készüléked beállításait, mert nagy valószínűséggel van energiatakarékosabb módja az otthoni filmnézésnek. A fényerőt akár 50%-al is csökkentheted, ami az élményen nem változtat, ráadásul jót teszel vele a bolygónak!

#3 Légkondi

A nyári hónapokban próbálj ritkábban a légkondicionáló távirányítója után nyúlni, hiszen a freon és a hidrokarbon, amit a hűtés eredményeként a levegőbe kerül, nagyban hozzájárul az üvegházhatás kialakulásához. Szerezz be egy egyszerű ventillátort, és alkalmanként váltsd ki vele a légkondit!

#4 Mozgás

Ne négy keréken, hanem két lábon indulj a közértbe, szupermarketbe! Ha messzebbre kell menned, az online vásárlás is megoldást jelenthet, főleg, ha kerékpáros futár hozza ki a rendelést.

#5 Húsfogyasztás

A marhák húsát rendszeresen ördögtől valónak állítják be az előállításuk miatt (kivételt jelentenek talán a legelőn tartott állatok), a fehér húsú szárnyasok viszont a biztonságos kategóriába tartoznak.

+1 Takarítás

A napi szinten használt tisztítószerek rengeteg emberre és környezetre egyaránt káros kemikáliát tartalmaznak. Szabadulj meg tőlük, keress biztonságos alternatívákat (ecet, szódabikarbónát, organikus olajok, stb.)!