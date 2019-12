Így tartsd be az újévi fogadalmaid 2020-ban

Jön az új év (vele az új évtized), és természetesen mindannyian szeretnénk egy kicsit jobbá tenni az életünket – bármit is jelentsen ez. Most megmutatjuk, egyes újévi fogadalmakat hogyan kell úgy betartani, hogy ne egy múló hóbort, hanem hosszú távú szokás váljon belőlük, ami nem csupán az új évedet teszi jobbá.

Főzz!

Akár életmódot szeretnél váltani, leadnál pár kilót vagy spórolnál, a főzés mindegyikre megoldás lehet. Ha eddig nem voltál egy nagy konyhatündér, akkor ne akarj rögtön 3 fogásos vacsit rittyenteni. Főzz kezdetben hetente egyszer-kétszer, és ne vásárolj össze minden gourmet cuccot – kezdhetsz a jól bevált paprikáskrumplival is. Olcsó, egyszerű és jó móka egyben!

Légy környezettudatosabb!

Te is biztosan tisztában vagy vele, hogy a klímaváltozás elég égető probléma, de teszel is ellene valamit?

A fast fashion, a felesleges műanyag hulladék, az üres vizes- és tusfürdős palackok mind-mind olyan dolgok, amelyekkel könnyebb leszámolni, mint gondolod. Vegyél egy kulacsot, varrj zöldségeszsákocskákat, utasítsd vissza a nejlonzacskót és fürödj szappannal. Nem is olyan nehéz, igaz?

Bánj jobban a pénzzel!

Ha folyamatosan le vagy égve, az nem túl jó érzés. Bármennyi pénz is áll a rendelkezésedre, muszáj tudnod, mire és mennyit költesz. Vezesd, mi megy el az albira vagy kolira, ételre, ruhára és egyéb (extra) kiadásokra. Nem biztos, hogy több pénzed marad hónap végén – de tudni fogod, hogy a következő hónapban miből tudsz lecsippenteni egy kicsit.

Fedezz fel új helyeket!

Az utazás a világ egyik legjobb dolga: fedezz fel legalább egy új helyet ebben az évben, vedd meg a repülőjegyet, és irány a következő kaland! Ha egy kis plusz pénzre van szükséged, akkor pedig irány az ydiák.hu.

Ne halogass!

Ne várakozz, hiszen az élet sem vár meg! Nem kell mindig a legjobbra törekedni, kezdd el csinálni, a többi pedig meglátod, jön majd magától.