Mi lenne, ha a tömegcuccok helyett végre megismerkednél a slow furniture mozgalommal?

A Daken Studio “Me and My Slow Furniture” kampánya hazai művészek és kreatív szakemberek személyes példáin keresztül mutatja be a környezettudatosság fontosságát életterünk kialakításakor.

Az elmúlt évtizedek átgondolatlan fogyasztási szokásai végre megfordulni tűnnek, az életünk megannyi területén lassításra sarkallva minket – igyekszünk tudatosabban létezni, étkezni, közlekedni és ruházkodni a fenntarthatóság jegyében. Ez a tudatosság kiterjed a személyes életterünkre is, amelyet úgy is kialakíthatunk, hogy elegendő időt hagyva rá, lépésről lépésre találjuk meg a hozzánk leginkább illő elemeket. Ezt pedig a tömeggyártott berendezési tárgyak helyett egyedien újragondolt bútorok választásával tehetjük igazán környezettudatossá.

Ez a slow furniture mozgalom, amelynek elsődleges célja a fenntartható élettér kialakítása magunk körül, és amelynek Magyarországon is egyre több híve van.

A Schoblocher Barbi énekesnővel, Tomcsányi Dóri divattatervezővel, Kerekes Vica színművésszel és Persely Tomi kreatív igazgatóval készült fotósorozat képein minden résztvevő egy-egy, az általa választott vintage bútorból újragondolt, egyedi slow furniture darabjával látható együtt. A bútorok, a “nagykövetek” mellett nemcsak kiegészítő designelemként tűnnek fel, hanem olyan tárgyakként, amelyek az érintettek mindennapi életében is fontos szerepet játszanak.

Kerekes Vica asztalának felső része eredetileg egy ruhásszekrény eleme volt, ami önálló életre kelt, mikor egy régi asztalról lábak kerültek rá, és a korábbi, műanyag fogantyúkat bőrrel helyettesítették. Így kapott nem csak új külsőt, de új funkciót is ez a darab.

“Lázadok az ‘elhasználódott, unom, új kell, jöjjön más’ gondolkozàs ellen. Habzsolunk, irgalmatlanul fogyasztunk és ez elszomorít. Engem sok vintage bútor vesz körül, igazi kincsek, amelyek minden nap boldogítanak.”

Tomcsányi Dóri választása egy ritka és különleges, tömör tölgyfából készült pálcás székre esett, mely jó ideig egy idős hölgy pincéjében porosodott. Dóri kérésére a szék kissé sötétebb színt kapott, ami így került összhangba az általa tervezett, gyapjú colorblock párnaszövettel.

“Közel áll hozzám az art deco es a 60-70 es évek formavilága. Jó érzéssel töltenek el a szép tárgyak a környezetemben, ezért már én is próbálkoztam bútorfelújítással. Az újrahasznosítás is fontos szempont, de a kulturális hozománya, története is lenyűgöző egy-egy vintage darabnak.”

Schoblocher Barbi színes, avantgard formájú virágtartótját egy békéscsabai úr évtizedekig könyvespolcnak használta, de végül helyhiány miatt lemondott róla. A izgalmas darab tömör bükkfa lábai és szára sötétebbre lettek pácolva, így már tökéletesen illik Barbi otthonának enteriőrjébe.

“Imádom a növényeket, főleg a pálmaféléket, ez a színes, újragondolt virágtartó így tökéletes darab ahhoz, hogy megtöltse élettel az otthonunkat.”

Persely Tomi slow furniture darabja Jiri Jiroutek cseh tervező munkája a hatvanas évekből, nagyon ritka és egyedi, egy igazi kincs. A komód sokáig egy kis falusi vendéglőben állt, ahol tányérokat és poharakat tartottak rajta, aminek köszönhetően elég rossz állapotban volt, de a felújítás után végül Tomi otthonában találta meg méltó helyét.

“Erős érzelmi hatással van rám mindaz, ami körbevesz a mindennapokban. Utálom a középszerűt, a feleslegest, az átgondolatlant, egyszerűen elszomorít. Ez az izgalmas vintage darab viszont képes folyamatos inspirációt nyújtani, mióta csak beköltözött hozzánk.”

A Daken Studióról

Koma Dániel és Koma Zsófi, a Daken Studio alapító testvérpárosa, az elmúlt évszázad legmaradandóbb lakberendezési tárgyait kutatja és újítja fel, hogy azoknak modern megfogalmazásban adhassák vissza régi fényüket.

Nagy ösztönző erő számukra a családi példa, hiszen nagyszüleik, Gaubek Júlia, a Munkácsy Mihály-díjas bútortervező, és Ilosfai József, a Magyar Köztársasági Érdemérem kiskeresztjével kitüntetett szobrász a korszak jelentős művészei voltak, akiknek alkotásai jelentős hatást gyakoroltak látásmódjukra.

Fotó: Albert Alianna

Styling: Fodor Zita

Haj: Svégel Gergő

Smink: Koma Tímea Zsófia

Werkvideó: Erdei Bálint