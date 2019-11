Meglepetésekkel búcsúzik a Miniversum

A Budapest belvárosában látható Miniversum Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell kiállítása, amely közel hatéves működése óta félmillió látogatót vonzott. A folyamatos mozgásban levő, gigantikus méretű terepasztal 2020. január 31-én búcsúzik a közönségtől, de a zárásig még rengeteg újdonsággal készülnek: ismert filmjelenetekkel a Mátrixtól a Jokerig, exkluzív fotókiállítással az építésről és a kezdetekről, valamint különleges, karácsonyi installáció is bekerül a miniatűr világba.

A Miniversum egy óriási méretű, részleteiben kidolgozott, folyamatos mozgásban lévő terepasztal, amin Magyarország, Ausztria, valamint Németország egyes tájai és nevezetességei elevenednek meg. A kiállítás népszerűsége 2014-es nyitása óta töretlen, a magyarok mellett a külföldi turisták is kíváncsiak a nem mindennapi látványosságra: a Tripadvisor oldalon a több száz budapesti nevezetesség közül a 18., míg a fővárosi kiállítások közül a 4. legnépszerűbb helyen szerepel közel 700 látogató értékelése alapján.

A kiállítást a tulajdonosok meghatározott időtartamra tervezték, melynek lejárta után, 2020-ban más vállalkozásba kezdenek. “Az építésben és az üzemeltetésben részt vállaló kollégáinkkal az évek során egyedülálló alkotást hoztunk létre, de most más, nagyobb ívű tervekbe szeretnénk kezdeni a társaimmal. Természetesen arra törekszünk, hogy a Miniversum értékeit és a márkanevet megőrizzük, és később újra bemutassuk újjászületett formájában” – mondja Martisz Gábor, a Miniversum ügyvezetője.

A január 31-ig zavartalanul nyitva tartó Miniversum terepasztalain 3 ország, 14 település, 600 épület, 1,3 km sínpálya, 100 folyamatosan mozgásban lévő vasúti szerelvény, aktív közúti forgalom és nagyjából 5000 miniatűr figura kap helyet. „A mini világ egyes elemeit és jeleneteit nyomógombok és érintőképernyők segítségével a látogatók maguk is irányíthatják. Az asztalon zakatolnak a vonatok, az utakon autók és gyalogosok haladnak, a Városligetben egy koncerten tombol a tömeg, a parkokban családok játszanak, de olyan humoros jeleneteket is találni, mint a bikinilopás a strandon” – árulja el az ügyvezető, aki külön ki is hangsúlyozza, hogy a Miniversum tele van felderítésre váró gegekkel és poénokkal. A kiállításon gyakoriak a visszatérő látogatók: rendszeresen bekerül valami újdonság, amiért érdemes újra és újra körbenézni a 300 négyzetméteres területen.

A Mátrixtól a Jokerig – novembertől különlegességekkel várják a filmrajongókat

Aladdin egy pesti bérház erkélyéről ugrik fel repülő szőnyegére, miközben egy business center első emeletén Neo készül megmenteni Morfeuszt, Sopron külvárosát pedig ellepik a birodalmi lépegetők. Ezalatt a Szépség és a Szörnyeteg a bécsi Belvedere kastély előtt perdül táncra, egy dunai hajón pedig megelevenedik a Titanic ismert filmjelenete.

Novembertől a Miniversum terepasztalain számos ismert karaktert és emlékezetes filmjelenetet felfedezhetnek a látogatók, a gyerekeket többek között Superman, Thomas a gőzmozdony és a Toy Story mesehősei várják. A felnőttek a Die Hard, a Penge, a Men In Black, és a Terminátor figuráit ismerhetik fel, ha részletesen megfigyelik a terepasztalokat.

„A Nyugati pályaudvar közelében felépítettünk egy új irodaházat, a Cinema Tower-t, melynek minden emeletén egy ismert filmjelenet köszön vissza. Az épület egyik szintjét ellepik a Jumanji állatai, míg egy másik emeletről Joker figyeli az utca járókelőit, de a Mátrix és a Penge ikonikus jeleneteit is megidézzük. A Cinema Tower egy teljesen egyedi kreáció, amely 5 hónapon át készült, a makettező több mint 400 órát dolgozott vele” – mondja Martisz Gábor a novembertől megtekinthető új installációról.

Így készült a Miniversum – a kulisszák mögé enged bepillantást a decemberben nyíló fotókiállítás

A Miniversum 2014-ben nyitotta meg kapuit, de előtte közel két éven át készült: egy évig tervezték, majd 9 hónapon át építették a világ egyik legnagyobb terepasztalát. Az építés 56 fő közreműködésével, 5 tonna faanyag, 20 ezer csavar és 15 km elektromos kábel felhasználásával zajlott. Az építés folyamatát és legizgalmasabb pillanatait mutatja be a decemberben nyíló fotókiállítás, amely a zárásig, január 31-ig lesz megtekinthető.

Az aprólékosan, műhelymunkában készült makettek valósághű megjelenése kiemelten fontos volt a Miniversum alkotói számára. „Felültem a vonatra, és ellátogattam azokra az állomásokra, amelyeket beépítettünk a terepasztalokra. Körbefotóztam az osztrák városok pályaudvarait is, hogy a maketteken még az irányítótáblák kicsinyített másai is megfelelő helyre kerüljenek” – emlékszik vissza a kezdetekre Martisz Gábor. Az építésnél szinte éjt nappallá téve, folyamatos váltásokban dolgozott 10-12 ember, hogy a megnyitóra minden a helyére kerüljön. „A Nyugati pályaudvar került fel utoljára az asztalra, amit a nyitás előtti éjszakán tettünk be, pár órával később pedig már érdeklődők százai csodálták.”

Az építésben és az üzemeltetésben dolgozók munkáját részletesen is bemutatja a decemberben nyíló fotókiállítás, amely a Miniversum hatéves fennállásának legfontosabb mérföldköveit is felidézi.

A fotókiállítást először és utoljára tekinthetik meg a látogatók a Miniversum január 31-i bezárása előtt. Decemberben különleges karácsonyi installáció is várja az érdeklődőket, és a januárra, a zárás hónapjára is készülnek még meglepetéssel.