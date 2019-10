Az ősz legtrendibb kiegészítői

Az idei ősz is a vidám, színes kiegészítőkről szól a divat, ezért a legfrissebb trendek figyelembevételével Magyarország legnagyobb outlet-központja összegyűjtötte neked azokat, amelyekkel garantáltan minden arcra mosolyt csalsz majd és színt vihetsz a hétköznapjaidba.

A hidegre forduló időben előkerülhetnek a pihe-puha sálak, kalapok és harisnyák. Hiszen ki ne szeretne egy melegebb, simogató anyag ölelésébe burkolódzni? Ezek azok a kiegészítők, amik nemcsak praktikusak, hanem stílusosak is. A Premier Outlet összefoglalja, hogy idén melyek lesznek a legtrendibb darabok, amikre október és november környékén biztosan mindenkinek szüksége lesz.

Kendő

Egy állatmintás kendővel biztosan nem nyúlsz mellé, hiszen a leopárd- és a kígyóminta is továbbra a divatdobogó előkelő helyén áll. Ráadásul a barnás, szürkés, esetleg sárgás színek pont illeszkednek az őszi trendekhez. Másik nagy kedvenc lehet idén a kockás minta, de ha kicsit különlegesebb megoldásra vágysz, válassz olyan verziót, ami színes virágokkal van feldobva. Az egyszerűbb kendők híveinek pedig egy szép és nőies lilás árnyalat vagy egy olívazöld, esetleg halványsárga lesz a legtutibb választás.

Harisnya

Az állatminta nemcsak a sálakon, hanem a harisnyákon is megjelenik. Ha igazán csinos és extrém szeretnél lenni, vállalj be egy párducmintás verziót, de ha a hagyományosabb vonalat szeretnéd követni, nagyon menőnek számítanak a színes pöttyökkel feldobott harisnyák is. Az egyszínű darabok kedvelőinek ezzel szemben a jól megszokott fekete mellett a karamell vagy a sötétbarna színt ajánljuk. A siker garantált.

Kalap

Szeles, esős időben az egyik legpraktikusabb kiegészítő a kalap lehet: mindamellett, hogy megvédi a frizurád a széltől, csinos és kifejezetten nőies külsőt is varázsol. Idén a szélesebb karimájú a divat, amit szinte bármilyen színben meg lehet találni. Megsúgjuk: ha igazán sikkes akarsz lenni, a sáladdal vagy a táskáddal harmonizáló színűt válassz.

Hajpánt

A 90-es évek egyik nagy visszatérőjének idén ősszel a nagyméretű, plüss hajpánt számít. Ha éppen nincs kedved a kalaphoz, de szeretnéd valamivel feldobni a hajad, szerezz be egyet. Ez a kiegészítő is szinte minden színben és fazonban megtalálható, sőt vannak gyöngyökkel díszített, extrémebb darabok is. Ez utóbbiakat viszont csak az igazán bevállalósaknak ajánlunk.

Ha hiányzik egy divatos, őszi kiegészítő, vagy csak felfrissítenéd a ruhatárad, akkor látogass el a Premier Outletbe, hiszen október 28. és november 3. között, Halloween alkalmából akár 70%-os kedvezménnyel vásárolhatsz!