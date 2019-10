Így válhatsz te is környezettudatossá

Túlzás nélkül állíthatjuk, már nincs olyan platform, ahonnan ne dőlne ránk a környezettudatosság fontosságának hangsúlyozása. Ez nem véletlen, hiszen egyre több hírt olvashatunk arról, hogy az, ahogyan éljük a mindennapjainkat, hogyan rongálja a körülöttünk lévő világot, és hogy mára nem is klímaválságról, hanem klímakatasztrófáról beszélhetünk. Mostanra eljutottunk odáig, hogy megértettük, muszáj cselekedni. De mégis min tudunk változtatni?

Ha szóba kerül a téma, sokaknak rögtön a műanyag poharak és a szívószál használatának mellőzése jut eszébe elsőként. Persze ezek is fontos lépések, és kellenek ahhoz, hogy jó irányba induljunk el. De mit tehetünk ezeken túl, hogy valóban minden tőlünk telhetőt megtegyünk egyéni szinten?

Közlekedés

Bicikli, roller, elektromos autó, busz, séta. Mind-mind olyan közlekedési alternatívák, amelyek kevésbé szennyezik a környezetünket. Mindamellett, hogy sokszor olcsóbbak is, mint autóval járni nap mint nap, de általában még gyorsabbak is, hiszen könnyebb kikerülni a dugóban való sorban állást. Gondoljuk végig, mikor tudná felváltani az autót a bicikli vagy egy jó kis séta? Ezzel nem csak környezetünket óvjuk, de a saját szervezetünkre is pozitív hatással van.

A fővárosban sokszor kis távolságokat kell megtennünk, néhány villamosmegállót érdemes inkább gyalog megtenni. Ha pedig az a gond, hogy nincs otthon biciklid, jó választás lehet a MOL Bubi, de már az elektromos rollereket is egyre több helyen megtalálhatod városszerte.

Háztartás

Ma már sokan indulnak felkészülten, vászonzsákkal gyümölcsöt, zöldséget, pékárut vásárolni. Ugyanakkor a többség még mindig, akár megszokásból, rögtön a nejlonzacskóért nyúl. Pedig három szem almát nem feltétlenül kell műanyagba csomagolni. Ha csak simán bepakoljuk a kosarunkba, majd kitesszük a szalagra, úgy is lemérik a pénztárnál. Ennél persze még jobb, ha piacon, hazai termelőktől vásárolunk, és oda is saját vászonszatyrokkal érkezünk.

További apró változtatás, ha az egyszer használatos poharakról, üvegekről áttérünk a termoszokra, kulacsokra. Már egyre több kávézóban kérhetjük a saját elviteles poharunkba az italt. A Starbucksban például 990 forintért vásárolhatunk reusable cupot, és minden alkalommal, amikor ebbe kéred a kávéd, 160 forinttal kevesebbet kell fizetned.

Még egy-két apróság: cseréld le a papírtörlőt szövetre és vásárolj olyan tisztítószert a boltban, amelyben nincsenek káros anyagok, így sem a környezetedet, sem a saját szervezetedet nem terheled vele.

Ruha és kozmetikumok

Az ökológai lábnyomunk csökkentése érdekében a fast fashion helyett érdemes a second hand vagy a vintage boltokat előnyben részesítenünk. Ugyanez a helyzet a kozmetikumokkal, szépségápolási termékekkel. Ma már rengeteg márka kínál természetes anyagokból készült, állatkísérlet-mentes lehetőségeket. Sőt, léteznek olyan boltok is, ahol csomagolásmentesen lehet vásárolni, pont a felesleges hulladéktermelés elkerülése érdekében.

Mindezek apróságnak tűnhetnek, de ha belegondolunk, összességében azért mégis csak komoly lépések. Nem az a lényeg, hogy másoknak dicsekedhessünk azzal, hogy mi mennyi mindent teszünk a környezetért, hanem az, hogy foglalkozzunk a témával és minden tőlünk telhetőt megtegyünk, hogy javítsunk a helyzeten. Beszélgessünk egymással is a problémáról és a lehetséges megoldásokról, hiszen megdöbbentően sokan még most sem veszik a kérdést igazán komolyan.

Szerző: Guba Márti