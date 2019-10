Hogyan „ne vessz el” a digitális világban!

Olyan ütemben fejlődik a technológia, hogy csak kapkodjuk a fejünket, miközben próbálunk kiigazodni a digitális világ útvesztőiben. Amellett persze, hogy eszköztárunk folyamatosan megújulásra szorul, sokszor minden előzmény nélkül, váratlanul száll el az okostelefonunk vagy a laptopunk, rajta az összes fotónkkal és fontos dokumentumokkal, amelyeket talán már sosem látunk viszont.

Az elveszett, nélkülözhetetlen adathalmaz pótlása időigényes és rengeteg fejfájást okoz, főleg amikor munkához, tanuláshoz szükséges dokumentumokról van szó. Szerencsére a felhős szolgáltatásoknak hála van megoldás, és nem kell átnyálazni enciklopédiákat ahhoz, hogy könnyűszerrel használni tudjuk őket.

Mi fán terem a felhő?

A felhőalapú tárhelyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, hiszen kezdjük felfedezni az internetes vagy zárt hálózaton történő adattárolás vitathatatlan előnyeit. Talán már te is használod, de nem volt nyilvánvaló számodra, hogy amikor például Google-táblázatot szerkesztesz, akkor is egy felhőben dolgozol. A felhőnek hála létezik a távmunka, mert lehetővé teszi, hogy otthon, akár a karosszékből is rácsatlakozhassunk munkahelyünk zárt rendszerére, és ellássuk a szükséges feladatokat. Egy gyors bejelentkezés után bárhonnan, biztonságosan (!) érhetjük el a szükséges adatokat.

Mint ahogyan a Dropbox lehetőséget ajánl a fotók átmeneti tárolására és megosztására, vagy a Google Drive biztosítja közösen használható táblázatok és dokumentumok elérését, az Aruba Cloud az induló cégektől (ha érint, ajánljuk a We START You UP programot) a nagyvállalatokig, mindenki számára megoldást nyújt felhőalapú szolgáltatásaival.

Nem kell továbbá saját tárhelyet használni vagy költséges hardvereket, szervereket, merevlemez-meghajtókat beszerezni. A fájlszinkronizáció villámgyorsan megy, a megosztás pedig hasonlóan gyors és egyszerű. A felhőalapú tárhelyek ráadásul elemzések készítésekor is jól jönnek. Legnagyobb hasznuk a sokoldalúságukban rejlik: létrehozható weblap, webáruház, fotóalbum, játékszerver, irodai szerver, és még sok más, ami egyszerűbbé teszi a személyes digitalizációt.

Mi alapján válasszunk szolgáltatót?

A felhasználóbarát rendszer és a megbízhatóság természetesen elengedhetetlen, ahogyan az is, hogy biztonságban tudhassuk adatainkat. Válasszunk olyan adatközpontot, ami amellett, hogy maximális internetkapcsolatot és biztonságot kínál, professzionális technikai támogatást is biztosít, lehetőleg napi 24 órában. Kérdésed van? Fordulj az Aruba Cloud szakembereihez!