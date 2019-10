A Blöffhöz hasonló akcióvígjátékkal tér vissza Guy Ritchie

Ami a forgatókönyvet illeti, Guy Ritchie filmjei nem a szofisztikáltságukról híresek, az angol filmes legújabb munkáját viszont éppen a kifinomult jelzővel illetik.

Vajon ez azt jelenti, hogy öltönyös, káromkodásmentes, kitartott kisujjal teázós filmet kapunk Guy Ritchie-től? Mindezt eléggé kétségesnek tartjuk, hiszen egy visszavonulni tervező menő drogkereskedő áll a sztori középpontjában, aki túladna értékes marihuána ültetvényein. A jelentkezők száma legalább akkorára rúg, mint egy olcsó, központi helyen elhelyezkedő budapesti albérleté, konkrétan ölnék érte egymást a kis- és nagystílű rosszfiúk.

Ritchie visszatér a gyökereihez, a filmes szakemberek szerint a The Gentleman hajaz majd első nagyjátékfilmjére, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső (1998) c. akcióvígjátékra. A stáb amúgy tele van Hollywood-i szupersztárokkal, főszereplőjét például Matthew McConaughey alakítja, de szerepet kapott Charlie Hunnam (Arthur király – A kard legendája), és maga Hugh Grant is feltűnik egy Robert Downey Jr.-tól lopott, sárga lencséjű napszemüvegben.

Kezeket fel, ki várja?