A CAFe Budapest bebizonyítja: A bábelőadások nem csak gyerekeknek valók

FAMILIE FLÖZ, Ledpuppets, Hijinx & Blind Summit Theatre, Duda Paiva – ha valaki azt gondolná, hogy a bábelőadások csak gyerekeknek valók, nem is tévedhetne nagyobbat. Hála a pezsgő bábos szcéna fáradhatatlan és határtalan kreativitással megáldott képviselőinek, a hagyományos bábszínházi kereteket szétfeszítő, kísérletező előadásokat is szép számmal láthatunk az utóbbi időben nemcsak külföldön, de itthon is. A 28. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál pedig ebből a szédületesen gazdag kínálatból választott ki néhány kivételes produkciót a hazai közönségnek.

Az önmaga tükörképével végzetes szerelembe eső Nárcisz és a visszhang csapdájában vergődő Echo több ezer éves mítoszát már Ovidius is megénekelte, de Zombola Péter, Vizin Viktória és Gergye Krisztián fülbemászó báboperája a megszokottól eltérő, friss színekkel gazdagítja a jól ismert történetet. A zenét, báb- és mozgásművészetet lebilincselően ötvöző előadásban egy, a szerepei között elvesző operaénekesnő elméjébe pillanthatunk be, aki olykor Nárcisz, máskor Echo személyiségét magára öltve keresi a kiutat a magányból a Várkert Bazár színpadán.

A fent említett alkotótrió mellett a negyedik „főszereplő” az operaénekesnő Hoffer Károly által tervezett, életnagyságú mása, Adél, aki az érzékeny mozgatásnak köszönhetően az előadás teljes értékű, (szinte) élő szereplőjévé válik. Vizin Viktória úgy fogalmaz, hogy a mű „egy énekesnő tragédiája, aki saját keresztjeként nem az emberi kapcsolatokat, hanem a karriert választotta. Négy színpadi függöny közé van zárva, és lassan elfelejti, hogy hol a színpad, „kint-e vagy bent”.

Zombola Péter zeneszerzőnek számos művét mutatták be a legrangosabb fesztiválokon, emellett színházi- és filmzenéket is jegyez, de az opera műfajával mindezidáig nem kísérletezett. Ennek az időtlen történetnek azonban nem tudott ellenállni, és különösen fontos volt számára a Gergye Krisztiánnal és Vizin Viktóriával való újabb közös munka lehetősége is, az alkotók ugyanis több sikeres produkcióban dolgoztak már együtt korábban. „Vizin Viktória két évvel ezelőtt hívott fel Amerikából, hogy már készül a szövegkönyv egy operához. Valójában közös gondolkodásra invitált, nem pedig egy adott darab megzenésítésére kért fel. Együtt véglegesítettük a szöveget, a zenei anyagról pedig folyamatosan konzultáltunk. A szűk egyórás anyagban egy énekes, egy báb és egy táncos hármas egysége jelenik meg” – mondja Zombola egy friss interjúban.

A fizikai színház egyik úttörőjeként számon tartott berlini társulat, a FAMILIE FLÖZ nem először jár Budapesten: 2016-ban Infinita című előadásukkal lopták be magukat a CAFe Budapest közönségének szívébe, tavaly ismét a Müpában nyűgözték le a nézőket, október 4-én és 5-én pedig Dr. Nest című új produkciójukkal térnek vissza. Természetesen hozzák a kollektíva védjegyévé vált, emberi fejet mintázó, karikatúraszerű maszkjaikat, és persze sajátos, fanyar humorukat sem hagyják otthon.

Világító bábok? Igen! A 17. és 19. század között virágzó tradicionális japán művészeti stílus, az ukijo-e mesterei a tünékeny szépséget örökítették meg finom metszeteiken, a Ledpuppets társulatát pedig éppen ez a légies könnyedség és a Távol-Kelet egzotikus művészete ihlette meg: formabontó előadásukkal a libbenő kimonók és a lampionok hazájába invitálják a legkisebbeket és a legnagyobbakat október 20-án a Három Hollóban. A Budapest Bábszínház is zseniális fesztiválprogrammal készül, nem elsősorban a legkisebbekre fókuszálva, sőt: a brazil–holland alkotó, Duda Paiva a bábművészet és a multimédia műfajának határán egyensúlyozva egyedi, varázslatos, hol fájdalmas, hol humorral átitatott világot teremt táncpartnereivel, a hajlékony szivacsbábokkal. Egyszemélyes produkciójában gyerekkorát idézi fel, amikor egy betegség miatt hólyagok lepték el a testét, és átmenetileg meg is vakult.

A Blind című előadás egyszerre felkavaró és magával ragadó univerzumába kizárólag 16 éven felüliek nyerhetnek bebocsátást. De Budapestre jön a Hijinx & Blind Summit Theatre és velük együtt Fred is. Fred, a két láb magas rongybáb, aki nap mint nap küzd az előítéletekkel, aki csupán egy hétköznapi fickó akar lenni, a való világ része. Munkát szeretne, meg egy barátnőt, semmi mást. Ám amikor megfenyegetik, hogy elveszti a bábok életjáradékát, Fred alól lassan kicsúszik a talaj… A Meet Fred „pontos, vicces és hihetetlenül szórakoztató” – írta a The Guardian kritikusa. Egy szívfacsaró emberi történet, tele színházi invencióval és szemtelen humorral, amit minden 14 éven felülinek látnia kell!