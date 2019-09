20 éves a Harry Potter, több könyvújdonsággal készül a kiadó

Számos krimiújdonságot, gasztro- és gyerekkönyveket, valamint a négy varázslóház színeivel élfestett, csíkos gerincű exkluzív Harry Potter-kiadásokat is tartogat az Animus Kiadó és a Central Könyvek az idei őszre. De hamarosan megjelenik Návai Anikó interjúkötete Andy Vajnáról, a Rossz versek című film története pedig folytatódik, a DVD egy novelláskötetbe csomagolva jelenik meg, amelyben tizennégy szerző továbbmeséli a szereplők életét.

Talán nincs is a világnak olyan pontja, ahol ne ünnepelnék milliók, hogy a lépcső alatti gardróbból kasszasikeres mozikig és a Broadwayig hoppanáló Harry Potter a második X-be lép. Magyarországra novemberben érkezik a negyedik kötet illusztrált kiadása, illetve a Griffendél, a Mardekár, a Hugrabug és a Hollóhát, vagyis a Roxfort varázslóházainak színeit viselő, csíkos gerincű kötetek, amelyek biztosan elvarázsolják a mugliszíveket.

A krimirajongók sem unatkoznak majd, októberben már elérhető lesz a Millennium-sorozat hatodik része, a Stieg Larsson-féle Tetovált lány-sorozat befejező kötete, amelynek megírását a negyedik résztől David Lagercrantz vette át. A lány, aki kétszer élt című regényben a szerző bevezet bennünket a politikai botrányok, hatalmi játékok és az orosz trollgyárak által manipulált gyűlöletkampányok világába.

Október végén már magyarul is olvasható a világhírű Harry Hole-sorozat 12. része, a Kés. Jo Nesbø könyvei világszerte több mint 40 000 000 példányban keltek már el, és 50 nyelvre fordították le őket. A Gének és az Örvény után érkezik a népszerű Yrsa Sigurðardóttir újabb lebilincselő kötete, az EXIT, amely a Freya & Huldar-sorozatot bővíti. A számos nagy sikerű skandináv krimisorozatot gondozó Animus első magyar bűnügyi szerzője – Szelle Ákos – Sebek a falon története úgy hozza a skandináv krimik minden jellegzetességét, hogy közben mégis magyar történet marad, magyar helyszínekkel és társadalomkritikával.

Jo Pratt A rugalmas vegetáriánus a Central Könyvek gondozásában érhető el, igazi hiánypótló kötet, olyan kiegyensúlyozott és ízletes ételeket tartalmaz, amelyeket bárki felszolgálhat vegetáriánusoknak is, de húsos vagy halas változatuk is gyorsan elkészíthető. Októberi újdonság Harriet Dyer Mondj nemet a műanyagra! című könyve, amely 101 egyszerű, könnyen megvalósítható ötletet ad ahhoz, hogy környezetbarát anyagokkal helyettesítsük a műanyagot, és ezzel mi is hozzájáruljunk bolygónk védelméhez. Návai Anikó exkluzív fotókat és beszélgetéseket tartalmazó interjúkötetében arra vállalkozott, hogy egy ismert ember mindmáig ismeretlen arcát fedje fel az olvasónak. A Mr. Hollywood/Mr. Hungary világhírű filmsztárok és producerek látcsövén keresztül mutatja be Andy Vajnát. Várható megjelenés: október 11.

Igazi kulturális csemegét ígér a Rossz versek és 14 el nem beszélt történet! A többszörös fesztiválgyőztes Rossz versek rendhagyó módon kerül a polcokra, illetve rendhagyó módon tartják a bemutatóját a Margón. A film DVD-n, egy novelláskötetbe csomagolva jelenik meg, amelyben tizennégy szerző továbbmeséli a szereplők életét. Szerzők: Berg Judit, Fabricius Gábor, Jakab Juli, Krusovszky Dénes, Mán-Várhegyi Réka, Németh Gábor, Reisz Ádám, Reisz Gábor, Simon Márton, Szentesi Éva, Tóth Krisztina, Totth Benedek, Valuska László, Závada Péter. Bede Róbert október végén megjelenő Természetesen magyarul című könyvében a Kárpát-medence hozzávalóiból alkot egyszerűen elkészíthető, mégis ízletes fogásokat, a tőle megszokott stílusban és profizmussal.

A legkisebbeknek ajánljuk a Teknős Könyveket: gyönyörű térbeli mesekönyv érkezik az ünnepekre Karácsony éjjelén címmel, öt- és tízperces mesegyűjteményünkből pedig újabb és újabb izgalmas történeteket választhatnak a gyerekek az esti meséhez.