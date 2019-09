Nicki Minaj vajon tényleg visszavonul?

A rap királynője Twitter-bejegyzésben osztotta meg a világgal, hogy visszavonul a zenéléstől, mert családot alapít. A szűkszavú posztot kétkedve fogadta a világ, mert nem először halljuk ezt egy sztártól…

Jay-Z például 2003-ban a New York Times hasábjain jelentette be, hogy “nyugdíjba vonul”, mert egyszerűen megunta, amit csinál. Sokáig nem ült a babérjain, 2006-ban új albummal jelentkezett, amit azóta még három korong követett. Erről ennyit.

2000-ben az akkor 58 éves Barbra Streisand is szögre akasztotta a mikrofont, és több évtizedes sikeres pályafutása lezárásaként búcsúturnéra indult. 2016-ban aztán mégis újra színpadra állt a “The Music… The Mem’ries… The Magic!” c. 16 állomásos turné kedvéért, ami hatalmas bevételt hozott az énekesnőnek.

A legendás Phil Collins 2004-2005 között tudta le a “First Farewell Tour”-nak nevezett búcsúzó koncertkörútját, majd 2007-ben, 56 évesen a Genesissel összeállva ismét turnézni indult. 2016-ban bejelentette 2 évig tartó, “Not Dead Yet” című világkörüli turnéját, amelyet 2017-ben Európában kezdett meg.

Ozzy Osbourne szintén a visszatérők táborát erősíti. 25 év aktív turnézás után érthetően betelt nála a pohár, és a “No More Tours” keretében 1992-ben elköszönt lelkes rajongótáborától. Nem meglepő módon 3 év sem telt el, Ozzy máris újra színpadon állt. A Rolling Stone magazinnak adott interjújában azt nyilatkozta, a visszavonulás szívás, egyszerűen érezte, újra dalokat kell írnia.

Az egyslágeres toplista-bitorló Rick Astley a “Never Gonna Give You Up” által írta be magát a zene történelemkönyvébe még 1989-ben. Az 1990-es évek elején felhagyott az énekléssel, viszont már a 2000-es években újra vállalt szerepléseket. 2016-ban világkörüli turnéra indult, és nemrég nálunk is koncertezett.

Mit tippeltek, Nicki meddig bírja a színpad nélkül?