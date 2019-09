About You – Mi fog történni szeptember 8-án?

A főváros számos pontján bukkanhatunk emberméretű, fekete hátterű plakátokra, melyeken csak egy dátum (2019. szeptember 8.) és az About You felirat olvasható. Fogalmunk sem volt, mit hirdetnek ilyen nagy elánnal, úgyhogy utánanéztünk.

Nem kellett sokáig keresgélni, hamar kiderült: szeptember 8-án vasárnap elindul az About You online divatáruház magyar honlapja. Az About You az egyik leggyorsabb ütemben fejlődő online bolt Európában, melynek értékét egy milliárd amerikai dollárra becsülik. A hamburgi székhelyű weboldal célja, hogy digitalizálja a hagyományos vásárlást, azaz okostelefon-használat segítségével lehetővé tegye az inspiráló és személyre szabott online shoppingot. A vásárlók több mint 1200 márka termékei közül választhatják ki azokat, melyek leginkább passzolnak a személyiségükhöz.

Mégis miben más az About You, mint más online shoppinggal foglalkozó cégek?

A márka hivatalos honlapja szerint, az About You online platformja gyorsabb, mint más, hasonló oldalak, mivel a csapat hatékonyan és okosan dolgozik, illetve egyértelműen és őszintén kommunikál. Emellett még ígérnek gyakorlatiasságot, rugalmasságot és motivációt, de eltökéltséget és pozitív hozzáállást is.

Az online shopping platform egyébként könnyen kezelhetőnek ígérkezik, és a nyelvtudás sem okozhat gondot, hiszen a honlap minden apró részét gondosan lefordították magyarra. Az árak elég széles skálán mozognak, még úgy is, hogy a magyar oldalon csak 500 márka termékeiből szemezgethetünk.

