Szeptemberben újra L1danceFest

A nemzetközi kortárs táncszínházi előadások fesztiválját 18. alkalommal rendezik meg a fővárosban szeptember 1. és 4. között.

Az L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület 18. alkalommal rendezi meg Budapesten az L1danceFest nemzetközi szemlét szeptember 1. és 4. között. A fesztivál fókuszában a kortárs előadóművészetek (tánc- és társművészetek, illetve a performatív művészetek) állnak. Az L1 Egyesület 18 éve biztosítja és bizonyítja, hogy a kortárs, független formában működő hazai és külföldi előadók jelenléte szükséges és építő a hazai táncszakmai életben is.

A szervezők az L1danceFest programjainak kialakításakor fokozottan figyelnek arra, hogy úgynevezett OFF programok (kísérő események) is megjelenjenek, ezzel is hangsúlyozva a fesztivál közösségépítő erejét, valamint a szakma alaposabb megismerését, testközelbe kerülését. Ezért workshopok, kiállítások, beszélgetések, valamint a társművészetek megjelenése jellemzi a fesztivált a kezdetek óta.

A szervezők idén is nagyon fontosnak tartják, hogy a külföldiek mellett magyar alkotók is megjelenhessenek, s mint ilyen, különös tekintettel az L1 Egyesület tagjainak és rezidens művészeinek munkáira figyelnek.

Az egyes előadások után az alkotókkal a Talking through V4+ nyilvános beszélgetések keretében lehet megismerkedni.

Az idei L1danceFest szeptember 1-ji nyitónapján látható Lilach Orenstein izraeli táncművész stúdióprezentációja. Az előadás a nézőhöz való kapcsolódás új lehetőségeit kutatja. A létrejövő élmény összetevői a koreográfia követése folyamatos mozgás által, a hallás és látás mellett az egyéb érzékek stimulálása, valamint a nézőpont valós idejű megválasztásának lehetősége.

Az L1 Egyesület és a MAMŰ között elindult L1meetsMAMŰ együttműködésében nyílik Test-Vonal 4 címmel kiállítás a fesztivál keretén belül a MAMŰ Galériában. A kurátor Koroknai Zsolt DLA. A Test-Vonal 4 című kiállításon a kortárs művészeti szcénából merített új munkák láthatók. A kiállított anyagok a performansz és a performatív alkotás kísérleti területeire vezetik a látogatókat, ahol a fókuszban a mozdulat és tánc szerepel.

A fesztiválon számos workshopra lehet előzetesen jelentkezni, amely során a hazai és nemzetközi kortárstánc-szcéna jeles képviselői által tartott órákon vehetünk részt. Az eseményekre várják a nem szakmai és a szakmai közönséget egyaránt.

További információ a rendezvénysorozatról az L1danceFest weboldalán olvasható!