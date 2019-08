Szeptember 6-án kiderül, mire képes a “6. Backstreet Boy”

Nem olyan régen még Európában koncertezett az amerikai popzene ötösfogata, június 25-én nálunk zárták európai turnéjukat. A hazatérés óta nem ülnek ölbe tett kézzel; a srácok kifújták magukat, majd stúdióba vonultak, aminek kapcsán végre elárultak egy nem várt érdekességet.

Mi legalább is nem számítottunk arra, amit a közösségi médiás oldalukon olvastunk. A BSB Facebook-posztban osztotta meg a világgal, hogy nagy dobásra készülnek, és 6. tagjukként üdvözölték a legfrissebb kollaborációjukban feltűnő Steve Aokit. Aki még nem ismeri a nevét, nemsokára biztosan megjegyzi: a kaliforniai zenész/DJ/producer többször járt már Magyarországon, és olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint will.i.am, Afrojack, LMFAO, Linkin Park, Iggy Azalea, Lil Jon, és a Blink-182.

A 41 éves Aokit 2010 környékén érte utol a nemzetközi hírnév, miután 2010 és 2012 között évente körülbelül 55 városban lépett színpadra Amerikában és Kanadában. Az intenzív turnézásnak köszönhetően felfigyelt rá a szakma, sikerült kivívnia zenésztársai elismerését. Első szólóalbuma 2012-ben Wonderland címmel került a virtuális lemezboltok polcaira, amiért 2013-ban Grammy-díjra jelölték. Azóta többször bejárta a világot és hatalmas rajongótáborra tett szert. A BSB-vel közösen elkészített, Let it Be Me c. száma szeptember 6-án érkezik, csak bírjuk kivárni! Addig is, egy Steve Aoki-dallal hangolódunk.