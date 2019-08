Elstartolt a B my Lake és a STRAND Fesztivál

A két fesztivál immár hetedik alkalommal nyitotta meg kapuit a nyarat a Balaton partján búcsúztatók előtt.

Hét évvel ezelőtt a MOL Nagyon Balaton keretében azzal a szándékkal indult útjára a B my Lake és a STRAND Fesztivál, hogy augusztus végén – amikor a tóparti helyek jó része már bezár – turistákat vonzzon a Balatonra.

Az idei évben várhatóan minden eddiginél többen érkeznek majd Zamárdiba ezekben a napokban, hisz számtalan világsztár koncertezik a héten a magyar tenger partján.

STRAND Fesztivál

Az idén 5 naposra bővült STRAND augusztus 20-án a IV. Petőfi Zenei Díj kétórás showjával indult, melynek keretében 12 kategóriában díjazták a hazai könnyűzene legjobbjait. Zárásként a közönség gyönyörködhetett a Balaton legnagyobb tűzijátékában, majd John Newman és a Follow the Flow koncertjein bulizhatott.

Világsztárok a STRANDon

A továbbiakban is szuper koncertekre számíthatnak a fesztivál látogatói. A világsztárok sorát a Bastille, Jason Derulo, Jonas Blue, Steve Aoki, Anne-Marie, a Dimitri Vegas & Like Mike formáció, a Sigma, az Ofenbach és a Modestep erősíti, de Fox Stevenson és Culture Shock is elhozza legfrissebb szettjeit a magyar tenger partjára.

A hazai kínálat is erős

Nem túlzás azt állítani, hogy a STRAND magyar zenei kínálata idén minden igényt kielégít. A Nagyszínpadon lép fel a Halott Pénz, a Wellhello, Majka, a Punnany Massif és Rúzsa Magdi; míg az új Borsodi Színpad programját minden nap más hazai csapat (pl. Irie Maffia, Animal Cannibals, Random Trip) állítja össze. A népszerű Tábortűz idei szervezője pedig nem más, mint Járai Márk, aki négy napon át a hozzá közel álló előadókat látja itt vendégül.

A fokozott érdeklődéshez igazodva ebben az évben több új helyszínt is avatnak a STRANDon. Először jelenik meg a fesztivál kínálatában a városközpontként működő, impozáns Magenta Univerzum, amelynek színpadán négy napon át hazai- és külföldi sztárok koncerteznek; a Petőfi Rádió új helyszínén, a Petőfi Parton pedig kizárólag lányok állnak a DJ-pultba.

A zenén túl

A STRAND Fesztivál – nevéhez hűen – már napközben is rengeteg vízparti játékkal várja a látogatókat. Lesz kötélhúzó verseny, kidobós, vízicsata és STRAND Hero csata, de 3-6 fős csapatokban a Nagy STRAND Kalandra is nevezhetünk. Újdonság, hogy idén minden nap lesz homokvárépítő verseny, STRAND Warrior ügyességi pálya és naponta más-más kihívással vár a Mindcrime kitelepülése, a Szabadulószoba, melynek fővédnöke a Margaret Island zenekar.

A STRAND Art helyszín programjainak összeállításában ezúttal Sena segítette a fesztivál szervezőit. Az érdeklődőknek itt minden nap déltől kora estig lehetőségük lesz újrahasznosított anyagokból ékszereket készíteni, de elsajátíthatják a tradicionális afrikai ruha dekor-, illetve a ghánai adinkra szimbólumokkal való textilfestés technikáit is.

A STRAND Festő Iskolájában a Manzart rajziskola és művészeti műhely gyakorlott és rendkívül népszerű tanárai segítségével lehet kreatívkodni. A helyszín fővédnökei a Blahalouisiana tagjai, akik maguk is részt vesznek majd néhány foglalkozáson.

Újdonságként nyílik meg a STRAND Songland helyszín, ahol minden nap 15 órától az egyik legtöbbet foglalkoztatott hazai dalszövegíró (és nem utolsósorban a JETLAG frontembere), Molnár Tamás várja majd az érdeklődőket vendégeivel – többek között Bérczesi Robival, Ecküvel és Csorba Lócival – és minden nap izgalmas dalszerzői kihívásokkal.

A Diákhitel Kávézóban érdekes előadásokon, beszélgetéseken vehetnek részt a fesztiválozók. Megismerhetjük a Kárpáti család sikerének titkát, Sebestyén Balázs a média útvesztőiről mesél, a Funzine TALKS keretében ad elő Hevesi Kriszta és Zacher Gábor, fellép Dombóvári István, a szerelem pszichológiájáról beszél Matyi Csongor, kerekasztal beszélgetést tart a MINDSET, és érkezik Dr. Csernus Imre is.

Végezetül Fluor Mozija néven jelentkezik a kertmozi, melynek programját teljes mértékben a Wellhello frontembere állította össze, kizárólag magyar kultfilmekkel a kínálatban.

B my Lake

A STRAND szomszédságában zajló B my Lake-en 2019-ben Sven Väth, a Tale of Us, Adam Beyer és Amelie Lens fellépését övezi a legnagyobb érdeklődés. Az indulása óta az elektronikus zene világklasszisait egy csokorba gyűjtő fesztivál előremutató szemléletének köszönhetően már az első évben elnyerte az „Európa Legjobb Új Fesztiválja” díjat a holland European Festival Awards-on.

Extra programként a vendégek saját magukat is kipróbálhatják a DJ pultban, a workshopokhoz pedig a Novation és a Zaj Stúdió biztosít szintetizátorokat, midi kontrollereket, illetve szakértő személyzetet; miközben a sportolni vágyókat SUP deszkák és nemzetközi gyakorlattal rendelkező oktatók várják.