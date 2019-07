10 év után újra Budapesten lesz a vizes VB

ANemzeti Sport beszámolója szerint 2027-ben ismét Budapest adhat otthont a vizes világbajnokságnak, erről a FINA vasárnap délben hozott döntést a dél-koreai Kvangdzsuban. A 2025-ös világverseny rendezési jogát Oroszország (Kazany), nyerte el.



Magyarországgal együtt 7 ország jelentkezett be a 2027-es vizes VB megrendezésének lehetőségéért, köztük az Amerikai Egyesült Államok, Kína, és Ukrajna is. A végső döntést Julio C. Maglione, a FINA elnöke azzal indokolta, hogy a 2017-ben nálunk tető alá hozott világbajnokság a valaha volt legjobbak egyike, ezért tudják, jó kezekben lesz a rangos megmérettetés leszervezése.

Ahogyan 2 évvel ezelőtt, 2027-ben is számíthatunk rá, hogy több tízezer látogató érkezik csak a verseny miatt hazánkba, a sportközvetítéseknek hála pedig százmilliók ismerkedhetnek meg a magyar főváros szépségeivel.