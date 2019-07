Máris megvan a nyár slágere!

David Guettának köszönhetjük az idei nyári bulik himnuszát.

A többszörös díjnyertes dj-producer a nyár eleje óta egy vadonatúj trackkel borzolja a kedélyeket. A „Stay (Don’t Go Away)” egy teljesen új felvétel, még a tavaly megjelent „7” című Guetta-albumon sem szerepelt.

A mestermű kollaborációban született: a sztár dj-vel az angol énekes-dalszerző, Raye dolgozott össze. A londoni születésű Raye, vagyis Rachel Keen hangja már ismerős lehet a zenekedvelőknek, hiszen énekelt Jonas Blue „By Your Side” és Jax Jones „You Don’t Know Me” című gigaslágerében is.

Guetta legutóbbi megjelenéseivel – köztük a „Flames”, a „Say My Name”, a „Better When You’re Gone”, a Tom Staar-ral közös „This Ain’t Techno” -, valamint a Jack Back álnév alatt kiadott számaival tovább bővítette stíluspalettáját, és valóban határoktól mentesen alkot.

A világhírű dj-producer tartalmas évet tudhat maga mögött. Áprilisban “7” című albuma 10. helyre került a Billboard Dance 100-as listáján, jelölték a Billboard Music Awards-on az év ’Top Dance Albuma’ díjra, „Flames” című slágere pedig a legtöbbet játszott dal lett tavaly.

A dj-vel az elkövetkezendő hónapokban Amerika mellett Európában is több helyszínen találkozhatunk, a buliparadicsomként ismert Ibizán folyamatosan játszik, de Németországban, Franciaországban vagy éppen Svédországban is hatalmas bulikat ígér, melyeken minden bizonnyal az új sláger is elhangzik majd.

