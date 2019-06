11 kihagyhatatlan budapesti program a Múzeumok Éjszakáján

Június 22-én napnyugta után is élvezhetjük a múzeumokat tárlatait. A kiállított tárgyak valószínűleg nem kelnek életre, mint az Éjszaka a múzeumban című filmben, de így is izgalmas élményekben lehet részed, ha ezúttal nem bulizással veted bele magad a budapesti éjszakába. Nézzük, melyek a legígéretesebbnek tűnő programok 2019-ben!

1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.

Idén először vesz részt a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az országosan megrendezésre kerülő Múzeumok Éjszakája programsorozaton. Az eseményen be kívánjuk mutatni a szervezetünk múltját és jelenét, ezzel is közelebb hozva szervezetünket a társadalomhoz. A programjaink ingyenesek előzetes regisztrációhoz nem kötöttek.

1037 Budapest, Laborc u. 2/c.

Éljük át ismét azt, ahogyan Galilei rácsodálkozott csillagos égboltra négy évszázaddal ezelőtt! Nekünk persze sokkal jobb távcsöveink vannak, ezért sokkal jobban látjuk a Hold krátereit, a Vénusz fázisát, a Jupiter felhőzetét, az óriásbolygó körül keringő négy kísérőt, a Galilei által felfedezett holdakat. Galilei primitív távcsövével nem tudta értelmezni a látottakat, úgy hitte, a Szaturnusz hármas bolygó. Mi a gyűrűrendszert és a Szaturnusz fényesebb holdjait is meg tudjuk figyelni.

1065 Budapest, Nagymező utca 20.

A Mai Manó Ház fotográfiai kiállításoknak teret adó XIX. század végi műteremház, melyet névadója, Mai Manó (1855–1917) császári és királyi udvari fényképész építtetett. A nyolcszintes, neoreneszánsz műemléképület a magyar fotóművészeti élet egyik központja, kortárs és történeti, hazai és nemzetközi trendeket bemutató egyéni és csoportos fotográfiai kiállításoknak ad otthont. Szakmai programjaival, könyvesbolti kiadványaival és szakkönyvtárában található köteteivel segíti az ismeretszerzést a fotográfia iránt érdeklődőknek.

1077 Budapest, Dohány utca 2.

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár a Múzeumok Éjszakáján megújult állandó kiállításával és a 100! című ideiglenes kiállításával várja látogatóit. A 100! 100 év – 100 tárgy a magyar zsidó közösségek történetét mutatja be a centenárium tiszteletére éppen 100 tárgyon keresztül, a múzeum gyűjteményéből válogatva 1910-től egészen napjainkig. És persze a rabbi is lehet majd kérdezni mindenféle okos dolgokról.

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.

A budapesti Vasarely Múzeum gyűjteményét Victor Vasarely 1982-ben adományozta a fővárosnak. A múzeum harminc éve, 1987-ben nyitotta meg kapuit a közönség előtt. A több mint négyszáz egyedi és sokszorosított alkotásból álló gyűjtemény alapos áttekintést nyújt a művész életművéről a korai, még Magyarországon készült akadémikus rajzoktól és reklámgrafikáktól a hatvanas-hetvenes évekből származó op art művekig és plasztikai munkákig.

1087 Budapest, Mosonyi utca 5.

A rendőrmúzeum elképesztően sok izgalmas és interaktív programmal várja az érdeklődőket, ITT tudsz válogatni!

1124 Budapest, Stromfeld Aurél u. 16.

A Bajor Gizi Színészmúzeum 1952-ben Gobbi Hilda kezdeményezésére alakult, ma az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítóhelye. Az eredetileg földszintes neobarokk házat Beyer Rudolf, Bajor Gizi fivére vásárolta meg 1928-ban, a művésznő alakíttatta át nagystílű villává Országh Béla építészmérnök terve alapján. Bajor Gizi 1933 elején költözött ide, majd harmadik férjével, Germán Tibor fül- és gégeorvossal osztotta meg emeleti lakrészét. Bajor Giziék otthona csakhamar a budapesti művészvilág kedvelt találkozóhelyévé vált. A szalonból a második világháború legsötétebb korszakában menedékház lett. Itt élte át a vészkorszakot Germán Tibor, Budapest ostromát Dióssy Antal, Nagyajtay Teréz és Tamási Áron.1951. február 12-én – a gyászjelentés szerint gyógyíthatatlan betegségben tragikus hirtelenséggel elhunyt Bajor Gizi. A nyomok kettős öngyilkosságra utaltak. A boncoláskor kiderült, hogy Germán Tibor agykéregsorvadásban szenvedett. A hozzátartozók szerint – s ez lett aztán a hivatalos álláspont – Germán azt képzelte, hogy felesége megsüketül, s ettől való félelmében meggyilkolta, majd magával is végzett.

A színésznő halálának első évfordulóján nyílt meg a Bajor Gizi Színészmúzeum. Az első kiállítás Bajor Gizi, Jászai Mari és Márkus Emília ereklyéit mutatta be a közönségnek. Az évek során a villa többi helyisége is felszabadult, így időről időre új múzeumi termeket alakítottak ki. A múzeum az ezredforduló után teljesen átalakult: 2002-ben az emeleten, majd 2010-ben a földszinten nyílt új tárlat: a „Szép ház, nagy park közepén…” című állandó kiállítás a ház egykori tulajdonosának, Bajor Gizinek és a múzeumot alapító Gobbi Hildának állít emléket. A múzeum földszintjén a színháztörténeti múzeum gyűjteményéből összeállított időszaki tárlatok jeles színházi eseményekről emlékeznek meg, kiemelkedő színházművészek pályafutását mutatják be. Az emeleten a Kulisszák között című állandó kiállítás a színházi alkotófolyamatot bemutatva vezeti végig a látogatót a magyar színháztörténet kiemelkedő pillanatain, idézi fel a színházművészet felejthetetlen alkotóit.

MÁV NOSZTALGIA Kft. értékesítési iroda: 1067 Budapest, Teréz krt. 55. (Nyugati pályaudvar 10. vágánya mellett)

A párizsi Eiffel iroda által tervezett Budapest-Nyugati pályaudvar patinás nevezetessége a Királyi váróterem, mely I. Ferenc József és felesége Erzsébet királyné ’Sisi’ számára készült. A Nyugati pályaudvar központi épületében került elhelyezésre Ferenc József látogatása alkalmából és tiszteletéből az úgynevezett Királyi váróterem. A váróterem három fő helyiségből álló, állófogadásra is alkalmas létesítmény, melyben a helyiségek funkcionális sorrendet követve építészetileg is alárendeltségben egészítik ki a fogadótermet. A fogadóterem, az Erzsébet terem, valamint a Királyi tárgyaló szerves egységet alkot, melyet kiegészít a nyárikert (jelenleg kisebb területtel), és a járulékos helyiségek (konyha, mellékhelyiségek).

1092 Budapest, Ráday utca 28.

A 21. századi igényeknek megfelelő interaktív múzeumban a látogató saját kezűleg megépítheti Noé bárkáját, megismerheti Ábrahám korának világát, részese lehet a kenyérszaporítás csodájának, beléphet Heródes jeruzsálemi templomának makettjébe és találkozhat ismert bibliai történetekkel. Különleges filmélményben lehet része annak, aki megnézi a Jézus korabeli hajó feltárásának történetét. Az új múzeumi terek a teremtéstörténettől kezdve az Újszövetségen keresztül vezetnek el addig a korig, amelyben megalakulnak az első keresztény közösségek, megépülnek az első keresztény templomok. A kiállítás egy-egy állomása érzékelteti azt a kortörténeti hátteret, amelyben a Biblia történeteinek szereplői éltek. A múzeum úgy lett kialakítva, hogy bármely korosztály otthon érezze magát a Biblia világát bemutató kiállításon.

1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6.

Legyen Ady és Csinszka hajdani otthonának vendége! Akinek kedve van, kérjük, hozza el kedves Ady versét és olvassa fel az este folyamán! Az est házigazdája: Havas Judit. Ady és Csinszka lakásából 1977-ben lett múzeum. A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai három szobában varázsolták vissza azt a miliőt, mely Ady idejében fogadta a vendégeket.

1055 Budapest, Szalay u. 16.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) első alkalommal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez. Az idén meghirdetett – UTAZÁS és DIGITALIZÁCIÓ – témához kapcsolódó, ismeretterjesztő programjaink két helyszínen zajlanak: az Igazságügyi Palotában (Budapest, Kossuth tér 12.) együttműködve a Néprajzi Múzeummal, illetve az Országos Bírósági Hivatal és a Pesti Központi Kerületi Bíróság (Budapest Szalay utca 16.) épületében, amely egykor a Budapesti Központi Királyi Járásbíróságnak adott otthon. Ezen az estén a látogatóknak – akik vezetett séta keretében ismerhetik meg az épületek történetét, bejárva azok legszebb termeit – számos meglepetésben lesz részük!