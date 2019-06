Magyar csapat járta be Csernobilt – VIDEÓ

Elhagyatott épületekről, földalatti létesítményekről és csernobili túrákról nézhetünk izgalmas felvételeket az Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában nevű YouTube-csatornán. Az HBO sorozata után most kiemelt figyelmet kaptak a hasonló felvételek.

Az elmúlt években többször, illetve idén is ellátogatott az Urbex Hungary csapata a csernobili zónába, és kalandjaikat természetesen meg is örökítették: YouTube-on hosszabb-rövidebb videós felvételeket, Facebookon pedig képgalériákat böngészhetünk, hogy hiteles képet kapjunk a zóna jelenlegi állapotáról. Mindemellett közönségtalálkozókat is szerveznek, ahol élményeikről számolnak be, sőt ha minden igaz, csoportos utak szervezésén is gondolkozik a csapat.

A magyar csapat három napot töltött a csernobili zónában 2019. májusában, amelyről egy 47 perces videó már fel is került a YouTube-csatornájukra.

Többek között találkoztak a zóna híres rókájával, Simonnal is, akit megetettek, megsimogattak, és persze videóra vettek.

Az idei csernobili túráról képgalériákat is lapozgathatunk, amelyből itt egy kis ízelítő:

