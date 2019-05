Célkeresztben: A magyar bor

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szakmai szervezetekkel együttműködve idén márciusban létrehozta a magyar bor új márkakoncepcióját. Az egységes, „Magyar bor – Személyesen” üzenetrendszert és a nyáron induló bor.hu egységes borászati webportált az MTÜ országos előadás-sorozat keretében személyesen népszerűsíti a szakma körében.

Az első állomás Budapesten került megrendezésre május 20-án, egy exkluzív workshop kíséretében. A hazai borszakma részéről mutatkozott igényre építve idén márciusban megszületett egy minden elemében megújult magyar bor márkakoncepció. Az együttműködés az ágazatot képviselő Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, az Agrárminisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a meghatározó gasztronómiai szervezetek bevonásával jött létre.

„A hazai borágazat helyzetének javítása és fenntartható növekedésének érdekében az MTÜ víziója az volt, hogy a magyar bor egyedi és megkülönböztethető kategóriává váljon, értéke növekedjen és általa erősödjön az országmárka”

– mondta el Németh Anna, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese köszöntőjében a budapesti állomáson.

Az idén létrejött új bormárka képviseli a magyar borkultúra változatosságát, és egységbe szervezi a magyar bor kommunikációját, hogy mind a belföldi, mind a külföldi fogyasztók számára megismerhetővé váljanak a magyar bor és a borászatok értékei, és ezek által is még több embert a magyarországi borvidékek felfedezésére inspiráljon.

„A most indult országos bor roadshow célja, hogy a teljes magyar borágazatban dolgozó szakembereket elérjük és személyesen bemutassuk nekik a márkakoncepciót­” – mondta el Gál Zsombor, az MTÜ bormarketing részlegének szakértője. Hozzátette, hogy a budapesti állomáson borászati és gasztronómiai szakemberek, újságírók, az ágazatért felelős szakpolitikusok körében népszerűsítik a bormárkát.

A nyár folyamán további öt borrégióba viszik el a rendezvénysorozatot, hogy a helyi termelők, gasztro- és turisztikai szakemberek is közelebbről, személyesen is megismerjék a marketingkoncepciót. Gál Zsombor és Ipacs Géza arculattervező előadásában ismertette, hogy a logó koncepciójának fókuszában a személyesség üzenete áll – a magyar bor egyenlő a mindenkori magyar borásszal, így a kommunikációban is elsősorban a borászok jelennek majd meg.

Célok és feladatok

Az MTÜ feladata marketingkommunikációs eszközökkel támogatni Magyarország pozíciójának megerősítését a világ bortérképén és megmutatni, hogy a magyar borok világszínvonalúak, csúcsminőséget képviselnek. A koncepciót támogatja majd a nyáron induló www.bor.hu is, amelyre májusban elindult a hazai borászok regisztrációja. Az oldal kiemelt feladata lesz, hogy a borturistáknak, érdeklődőknek egy szakmailag 100%-ban lektorált felületet biztosítson. A weboldal része lesz egy intelligens borászatkereső is.

A rendezvényen sor került egy kerekasztal beszélgetésre is, kiváló borászok, borászati képviselők (Pászti-Nagy Dóra, Balassa István, Barta Károly, Gilvesy Robert, ifj. Heimann Zoltán, Linzer Sámuel) társaságában, továbbá előadást tartott Hamvas Zoltán, a „Magyar Bocuse d’Or Akadémia” Egyesület elnöke, végül egy kóstolón vehettek részt a meghívottak „Made in Hungary” címmel.