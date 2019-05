Találj rá bárhol a kalandra!

Kimerített a vizsgaidőszak? Vagy egyszerűen csak unalmas a megszokott rutin, gépiessé váltak a hétköznapok? Mire vársz? Válogass a lehetőségek közül és változtass, mozdulj ki ebből az állapotból és töltődj fel új élményekkel! Utazz el egyedül vagy barátaiddal egy olyan országba ahol még nem jártál, vagy ahova visszavágysz. Az utazáshoz pedig válassz egy megbízható társat is: az Allianz széleskörű védelmet nyújt számos váratlan helyzetre, ráadásul online néhány perc alatt megkötheted utasbiztosításod, akár az utazás előtti pillanatokban is.

Ha vágysz a kikapcsolódásra és a kalandra, kövesd az intuíciód és legyél spontán! Ne félj kipróbálni egy új sportot, vagy megismerni egy újabb kultúrát. Bárhova is vezessen a kalandvágyad a világszinten elismert, megbízható biztosítói és asszisztencia háttérrel rendelkező Allianz utasbiztosításaival biztonságban érezheted magad.

Az Allianz Útitárs utasbiztosítás platina csomagja védelmet nyújt például járatkésés és poggyászkésés esetén, és emellett a legnépszerűbb nyári sportok kapcsán felmerülő balesetre is kiterjed, mint például a búvárkodásra (40 méterig) a világ bármely pontján, a jetskizésre, a vízi ejtőernyőzésre, tengeri kenuzásra, a vitorlázásra, a raftingra, a szörfözésre és a wakeboardozásra is.

Ráadásul az Autó Assistance kiegészítő biztosítás megkötésével akár 15 éves gépkocsit vagy motort is biztosíthatsz, így nyugodtan nekivághatsz kalandjaidnak akár autóval is.

Amennyiben egzotikus úti célt vonz, akkor számíthatsz a széleskörű védelemre, hiszen az Allianz utasbiztosítás platina csomagja limit nélküli fedezet nyújt a baleset vagy betegség miatti sürgősségi ellátásra, mentésre, valamint hazaszállításra is, míg a speciális szolgáltatások vulkánkitörés, cunami vagy hurrikán miatti idő előtt hazautazás esetén is – a feltételekben foglalt limitig – védelmet nyújtanak. Bárhol és bármikor történik is a váratlan helyzet a 24 órás telefonszolgálatnak köszönhetően a magyar nyelvű segítség a világ bármely pontjáról és órájában elérhető.

Hogyan, mikor?

Az Allianz utasbiztosítást könnyedén, gyorsan és egyszerűen az utazás napján is megkötheted: a biztosítást Magyarországról a nap 24 órájában, akár az indulás előtt 2 órával néhány perc alatt online intézheted. Az allianz.hu oldalon történő kötés esetén az Allianz 10 százalék online kedvezményt kínál, illetve ezen felül a Hűségprogramba történő regisztrációt követően, már az első kötéskor akár 25 százalék kedvezményt is kaphatsz. Elég jó ajánlat, ugye?