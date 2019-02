Emma dilemmája – hogyan lehet gyorsan menő karrierje?

Emma rájött, hogy hiába végzett nemrég az egyetemen, mégsem a diplomájával szeretne elhelyezkedni. Segítsünk neki, merre induljon!

Először meséljen egy kicsit ő maga: üdvözlünk Emma gondolataiban!

“Tök jól beszélek angolul, de ha nem használom, egyre csak halványul majd a tudásom. Ráadásul siralmas a kezdőfizetés, amiért friss diplomásként dolgoznom kell, és így is szívtam 3 hónapot a munkakereséssel… Nem szeretem ezt a munkát. Legyen már nap vége. Szegény Dávid meg lassan kidob, ha így folytatom, már nagyon unja a kínlódásomat. De ő könnyen beszél. Az egyetem alatt pókerezgetett, versenyeken is indult, aztán végzett, most meg fejlesztő egy olyan menő IT-cégnél, hogy sírok az irigységtől, ha eszembe jut. Szuper irodában, magas fizuért dolgozik, két hét alatt felvették. Angol a munkanyelve, csomó előrelépési lehetősége van. Hihetetlen, hogy egyidősek vagyunk…”

Egyik este Dávid annyira megunja Emma panaszáradatát, hogy leülteti, beszélgessenek, tud-e neki segíteni. Emma csóválja a fejét, hogy fogalma sincs, csak azt érzi, Dávidnak könnyű.

Pedig úgy egy éve, még bőven az egyetem alatt, volt, hogy együtt fejlesztgettek. Emma ugyan nem ilyesmit tanult, neki is egész jól ment. Dávid kérdezte is, nem vált-e területet, ebben több a lehetőség, de Emma inkább be akarta fejezni az egyetemet, szerette volna, hogy meglegyen a diplomája.

Most Dávid előhozza ezt az emléket, de Emma elhessegeti a témát, mondván, alszik rá egyet. Mivel Dávid mindig szeretett rápörögni arra, ha segíthet, munkába menet a villamoson ülve küld neki pár linket. Fejlesztő sulik oldalai, ahol pár hónap alatt használható tudást ígérnek, ráadásul munkát találni is segítenek utána. Akkor végre olyan irodában dolgozhatna, mint Dávid…

Megéri megpróbálni vajon?

Elkezdi olvasni a weboldalakat. Felvételi rendszerek, tematikák, tudnivalók garmadája jön szembe vele. Nyílt napra is mehet. Szimpatikus egyik-másik csapat. Főleg ŐK. Jó fejnek tűnik a team. Fellelkesül.

Kitölt online tesztet is, alkalmas-e fejlesztőnek – 12/12 pont. Meg kéne próbálni a felvételit…

Rengeteg fiatal van az országban, akik Emmához hasonló dilemmával küzdenek. Fiúk, lányok vegyesen, akár még az egyetemi padban ülve, akár már felkelve onnan. Helyes-e Emma terve, hogy részt vegyen egy IT-képzésen? ezt a képzést találta:

5 hónapos JAVA oktatás,

3 hónap elmélettel, 5 hónap gyakorlattal,

Angol nyelven,

És a szervezők segítenek neki állást találni is a képzés után.

Csak egy “gond” van, ami Emma szemét kicsit szúrja: egymillió Ft körüli a képzés díja. Van ösztöndíjas verzió is, de ha oda nem vennék fel, attól még nem akar lemaradni.

Ha már itt van a képzés oldalán, (képzés link) úgy dönt, számol kicsit.

Mit kap ennyiért?

5 hónap alatt több, mint 800 órányi képzést – ez végül is órabérre leosztva… Csak ezer-párszáz Ft körüli összeg.

A területen várható junior fizetéssel számolva a befektetett pénze… Kevesebb, mint egy év alatt visszajön.

Két év alatt pedig akár hétszámjegyű is lehet a fizetése, ami reális várakozás a területen.

Mivel felvételi rendszer van, csak akkor fizet, ha tényleg bekerül, nincs “pénz elbukás.”

Végül úgy dönt, mielőtt rákattint a jelentkezés gombra, leül beszélni Dávid egyik barátjával is, aki Dávidhoz képest jobban két lábbal áll a földön, nem szerelmes annyira a fejlesztésbe, szóval reális véleményalkotó lesz.

“Figyu, Emma. Én is elvégeztem egy ilyen képzést. Kell hozzá az elkötelezettség. Viszont az is tuti, hogy jól fizető területre kerülsz be, ahol nem kell kuncsorogni az állásért, hanem utánad kapkodnak, ha jó vagy. És nem unalmas terület, közel sem, rengeteg benne a lehetőség. Ha lépést tartasz az újdonságokkal, tanulsz és foglalkozol a témával, élethosszig biztos karriered lesz. A pénzt meg kezeld befektetésként – mert ha valami, ez nekem nagyon megérte, ma már egyhavi fizum majdnem annyi, mint anno a teljes képzés volt! Ráadásul amúgy is iszonyatosan hiányzik az IT-ból pár jó csaj, én örülnék neked. Dávidnak erről mondjuk ne szólj…”

Emma dilemmája ezzel megszűnt, elküldte jelentkezését a JAVA képzésre. Tarts vele, ha hasonló cipőben jársz! És nem, nem kell hozzá jó csajnak lenned, ez csak Dávid haverjának fontos…

Tudj meg te is Emma nyomán mindent a képzésről: