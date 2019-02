Újranyitott az ikonikus Metro Klub!

Metro Club Theatre néven nyitott meg újra Budapest legendás szórakozóhelye, amely az 1960-as években a Magyar Beat fellegváraként vált ismertté. A kettes metró építőmunkásainak szánt szórakozóhely hamar kinőtte a kereteket és nem volt olyan hétvége, amikor a megtelt feliratot ne kellett volna kitenni az ajtajára. Február 8-án, pénteken Revolution és DJ Nash gondoskodik róla, hogy az újranyitás emlékezetes maradjon.

Fergeteges bulival tér vissza ezen a héten Budapest ikonikus szórakozóhelye, a Metro Klub a VII. kerületi Dohány utcában. A Metro Klub épülete 1908-ban nyílt meg Európa egyik legnagyobb gyerekjáték-áruházként, majd csak közel fél évszázaddal később alakult át szórakozóhellyé. A kettes metrónak eredetileg 1953-ra kellett volna elkészülnie, de az építkezést le kellett állítani. A munkálatokat 1963 novemberében kezdték újra, és a határozat értelmében tíz év állt rendelkezésre a befejezésig.

Az építőmunkások számára szerettek volna egy szórakoztatóközpontot létesíteni. Így költözött ide a Metro Klub, amely hamar kinőtte magát és hétről hétre telt házas rendezvényeknek adott otthont. A Metro Club Theatre február 8-án pénteken új korszakot teremtve nyitja meg kapuit Budapest szívébe és legendás helyszínen hoznak új szint a belvárosi éjszakai életbe.

A szórakozóhelyen mostantól minden pénteken és szombaton a luxus varázsával átitatott környezetben, nyugati színvonalú hang- és fénytechnikával, kifogástalan kiszolgálással, mennyei italokkal, igazi ínyenc bistro food falatokkal, hatalmas tánctérrel és az ország legjobb lemezlovasaival várják a vendégeket.

Bár a klub néhány próba alkalommal már kinyitott az utóbbi időben, a hivatalos megnyitót most pénteken rendezik. A bulin Revolution és DJ Nash garantálja a pazar hangulatot, a New Dance World Hiphop Dance School felejthetetlen produkcióval készül, a Beatricks Fashion jóvoltából pedig fürdőruha és fehérnemű bemutatót is tartanak majd az est folyamán.