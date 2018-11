Ősszel is érdemes meglátogatni a Balatont – Programajánló

Sajnos még mindig sokak fejében él az a tévhit, hogy a Balatont csak nyáron érdemes felkeresni, pedig a környéken ősszel és télen is több tucatnyi izgalmas kulturális-, gasztonómiai – vagy sportprogrammal találkozhatunk. Mi most az őszi programok és az ebben az évszakban is nyitva tartó helyek közül szemezgettünk. Íme, őszi balatoni programajánlónk.

17. Garda Fesztivál – Tihanyi Apátság – november 16 – november 18.

Már több mint másfél évtizede nem telhet el ősz Tihanyban a Garda Fesztivál nélkül. Az úgynevezett látott hal, vagyis a garda olyannyira fontos szerepet tölt be Tihany életében, hogy még a címerére is rákerült. A Balaton mélyén áttelelő halaknak szentelt háromnapos fesztiválon felelevenítik a régi halászkultúrát, és természetesen azt is megtudhatjuk és megkóstolhatjuk, milyen finomságok készülnek a gardából.

A futószezon nem ér véget az ősszel. A K&H 15. alkalommal rendezi meg Siófokon balatoni maraton és félmaraton futóversenyét, az utolsó őszi hétvégén, november 24-én és 25-én. Mindkét távot megteheted egyedül vagy párban is, egyszerre és részletekben is. A kezdő futók rövidebb szakaszon is kipróbálhatják magukat, a teljes hossz 1/3-át vagy 1/6-át is lefuthatják.

Szent Péter esernyője – Keszthely – november 29.

A Balatoni Színház egész évben érdekfeszítő előadásokkal kedveskedik a színházrajongóknak. Például november 29-én, amikor a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház mutatja be Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője című regényét, melyet Deres Péter írt át kétrészes vígjátékra. Az előadás másfél órányi felhőtlen kikapcsolódást garantál.

Földöntúli élményt keresel? Magyarország első számú komplex csillagászati ismeretterjesztő centrumában a csillagok között érezheted magad! Planetárium, 3D Mars- mozi, távcsőpark és csillagászattörténeti kiállítás várja mindazokat, akik szívesen kémlelik az eget, kalandoznának a vörös bolygón, vagy egyszerűen kíváncsiak az űrkutatás történetére.

Siófolk Kocsma – Siófok

Az ország első kultkocsmája, a siófoki Lógó Üveg ad otthont minden hónap utolsó péntekén a Balaton Táncegyüttes Siófolk Kocsma névre keresztelt, hagyományteremtő programsorozatának. Az érdeklődőket egész este felnőtt táncház várja, amelynek természetesen táncoktatás is a részét képezi, így a két ballábasoknak sincs mitől tartaniuk. Idén két további időpont van hátra: november 30-án és december 28-án táncolhatunk még hajnalig.

Hamarosan megjelenik a Balaton Funzine kiadványunk, melyben nem csak őszi, de téli programokat is bőven találtok. Keressétek a magazint budapesti és balatoni terjesztési pontjainkon!