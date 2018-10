Mi is az a laktózérzékenység?

Mielőtt kiderülne, hogyan is lehetséges megszabadulni a laktózintolerancia tüneteitől, illetve kikezelhető-e ez a betegség, amely egyre több ember életét teszi nehezebbé hazánkban is, nézzük meg mi is az a laktóz.

Mi a laktóz?

Más néven tejcukor, ami kétféle cukorból tevődik össze; glükóz és galaktóz. Ezt a laktázenzim bontja ketté. Ennek hiánya, illetve az enzim csökkentett működése okozza a szervezetben a laktózérzékenységet.



Tünetek

Ha a következő panaszokat veszed észre magadon, gyanús, hogy te is a laktózérzékenyek közé tartozol. Természetesen célszerű egy orvos által is megerősíttetni a diagnózist. Gyomorbántalmak: puffadás, hasmenés, bélgörcsök, hasi fájdalom és erős szelek. Ezek a kellemetlen jelek a fogyasztás után fél-, egy órával jelentkeznek és hosszú órákon át kínozhatják a beteget. A tüneteket felerősítik a gyorsan felszívódó szénhidrátok, mint a fehér liszt és az egyszerű cukrok, ezért érdemes kerülni az ezeket tartalmazó ételeket. A kellő odafigyeléssel betartott étrend segítségével a beteg életkilátásai tökéletesek lehetnek. Elhanyagolt kisgyermekkori formák esetén az elégtelen felszívódás testi és értelmi visszamaradást, tanulási nehézségeket, viselkedészavarokat is okozhat. Ha az ember félvállról veszi az érzékenységet, többszörös hiánybetegség is kialakulhat.



A laktózintolerancia kezelése

Az állapot lehet végleges, de átmenetei is. Ha egyes fertőzések és azok gyógyszeres kezelése miatt alakul ki laktózérzékenység, a betegség lefolyása és kezelése után a szervezet idővel újra képes lesz a tejcukor lebontására. Így minden ezzel kapcsolatos tünet megszűnik. Sok esetben akkor is, ha egy ideig szigorú diétát tartunk, és egy ideig nem kerül olyan táplálék a szervezetbe, amiben laktóz található. Sokaknál bevált módszer az intoleranciára kifejlesztett tabletta, amit közvetlenül étkezés után kell bevenni. A gyógyszer segít a szervezetnek a laktázenzimet kettébontani, így elkerülhetők a kellemetlen mellékhatások.

Jó tanács: mindig olvasd el a csomagoláson az összetevőket!

Élelmiszereb, amikben nem is gondolnád, hogy laktóz van:

szalámik

felvágottak

virsli

gyógyszerek

chips, ropi, rágcsálnivalók,

cukorkák

péksütemények

gabonapelyhek

italporok

salátaöntetek

Írta: Tóth Klaudia