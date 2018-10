Minél tovább kutakodsz a múltjában, annál sötétebb titkok derülneki ki – KÖNYVAJÁNLÓ

Valljuk be, időnként nincs is jobb elfoglaltság, mint egy izgalmas krimivel zárni egy fárasztó napot. Szerencsénkre szinte naponta új könyveket fedezhetünk fel a könyvesboltok polcain. Mi is egy egészen frissen megjelent krimit ajánlunk, ami Angliában már megjárta az eladási listák élét – nem hiába. Sarah Pinborough: Ha addig élek is című könyvéről van szó.

A történet főhőse Charlotte, egy elvált anyuka, aki sötét titkokat rejteget tökéletes mosolya mögött. Bár munkahelyén sikeres és népszerű, éppen most hozza tető alá karrierje legnagyobb üzletét, lányával, Avával is viszonylag problémamentes kapcsolatot ápol, mégsem boldog. Múltja lassan utoléri őt és egészen addig kísértik régi életének kísértetei, míg nem marad más választása, menekülnie kell.

Pinborough sokáig becsapva tartja az olvasót, amikor azt hisszük, Charlotte legnagyobb ellensége az exférje, akitől alkoholizmusa és erőszakoskodása miatt vált el. Sokkal méllyebbre kell ásnunk Charlotte múltjában, még több titkot és hazugságot kell a felszínre hoznunk, hogy közelebb kerülhessünk a rejtély megoldásához.

Vajon ki lehet az az álcát viselő személy Charlotte közelében, aki mindent tud róla és az őrületbe kergeti? Az idős szomszéd? Az ügyfele? Esetleg valaki a munkahelyéről? Lehet, hogy mire rájön a válaszra, már túl késő?

Charlotte-nak nem elég magát megvédenie, hiszen az egészben az a legborzalmasabb, hogy tudja, lányára, Avára még nagyobb veszély leselkedik. Hiába minden anyai aggodalmaskodás, nem tudja a felügyelete alatt tartani tinédzser lányát, akinek megvan a saját élete. Ava titokban egy ismeretlen férfivel messengerezik, akibe hamarosan teljesen belehabarodik és csak néhány üzenetváltás választja el őt attól, hogy végre személyesen is találkozzanak egymással.

Sarah Pinborough harmadik Magyarországon is megjelent könyve hozza a korábbi regényei, például az idén megjelent 13 perc színvonalát.

Izgalmas és fordulatokban gazdag könyv, összetett karakterekkel, akik közül senki sem az, akinek a felszínen látszik. Az írónő nem fél egy picit továbbmenni a szokásos krimik mélységénél, történeteibe némi társadalomkritika is rejlik, felhívja olvasói figyelmét, sokan mennyire fals képet alkotnak magukról a közösségi oldalakon, és mekkora belső feszültséget okozhat, ahogy minél jobban próbálnak ahhoz a képhez idomulni, amit saját magukról festettek.

A rutinosabb krimiolvasók számára a váratlan fordulatok egynémelyike talán mégsem annyira váratlan, de mindenképpen ajánljuk ezt a könyvet, nekik is, hiszen Pinborough tartogat még egy-két meglepetést, amin minden olvasó meg fog döbbenni.