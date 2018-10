Falakat bont le Frenák Pál új előadása, a W_all

November 1-én és 2-án a Frenák Pál Társulat W_all címmel új előadással jelentkezik a Trafóban. Frenák Pál egy olyan álomszerű világot teremt meg, amelyben a különböző szociális és kulturális háttérrel rendelkező tizenegy, a közönségnek ismerős és új előadó rendkívül impulzív, de egységes képet mutat be a mai aktuális és feszült világról.

Teszi mindezt olyan módon, hogy gondolkodásra serkentenek és rámutatnak a józan emberi gondolkodás alappilléreire, nem didaktikusan, hanem szabad asszociációk mentén. Frenák Pál rész-egészként kezelve, érzékkel illeszti egymás mellé a különböző mondanivalóval rendelkező koreográfiai elemeket, így teremtve kapcsolatot a kialakult helyzetek között. Az előadás a sepsiszentgyörgyi M Stúdió, a Trafó és a Radikal – Újgenerációs elképzelések, valamint a Frenák Pál Társulat közös produkciója.

A W_all előadás során a falakat átjárva fogalmaz tizenegy művész a társadalmi közönyre, a másságra vagy éppen egy új perspektívára rámutatva. A darab vizsgálja a mai aktuális feszült világot, mégsem egy kórképet rajzol direkt módon, hanem egy asszociatív, gondolkodásra serkentő, színes univerzumot tár fel, melyben minduntalan a józan emberi gondolkodás magját kutatja. Az előadás ehhez eszközként tudatosan használ fel klisészerű képeket, filmszerű bevillanásokat, sport-utalásokat egyfajta progresszív cinema-koreográfiai síkra húzva a különböző részeket. Miközben a falak által megidézett történelmi örökség indirekt módon jelenik meg, a konkrét idézetektől emelkedve az előadás az ezek mögött működő emberi, lelki folyamatokban rejlő azonosságra fókuszál.

A karakteresen különböző előadóművészek alkotói munkáját húzza egy vonalba rendezőként Frenák Pál, vállalva, hogy minden egyes jelenet önállóan és az előadás rendszerébe kapcsolva egységben is működjön. Az így létrejött szerkezet egy megismételhetetlenül sokféle, dinamikus és sokoldalú alkotói közeget teremt, melyben az előadók a megélt valóságon keresztül láttatják magukat. A darab célja, hogy asszociatív módon mutass be, hogyan keresi a W_all a lehetséges utakat a külvilág által látszólagosan lehetetlennek ítélt adottságokban. Például ennek megfelelően tangózik majd a mozgássérült sportoló és énekel sanzont a siket színész.

Az előadók és alkotók között több, már jól ismert arc is látható lesz. A Frenák Pál Társulat kimagasló tehetségű fiatal táncosai Esterházy Fanni és Maurer Milán mellett, Lőrincz Emma frissen végzett táncművész és a sepsiszentgyörgyi M Stúdió táncosai, Deák Zoltán és Polgár Emilia is részt vesznek az előadásban, velük korábban Frenák Pál már több kreálmányban is dolgozott együtt. Izgalmas nemzetközi művészek is feltűnnek a darabban, Eoin MacDonncha Írországból, akit a Lutte-ben láthatott a közönség először; a portugál táncos Annibal dos Santos és az amerikai Benjamin R. Jarrett látványos koreográfiákkal mutatkoznak be. A darab két különleges résztvevője Kónya Tamás mozgássérült sportoló és Mázló Tímea siketnéma színésznő lesznek.