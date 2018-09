Fedezd fel Budapest rejtett kincseit! – Hétvégi programajánló

Reméljük, a múlt héten alaposan kibuliztad magad, mert most egy olyan hétvégi programajánlóval készülünk, melyben a főszerep a város rejtett kincseié, legyen szó történelmi múltjáról vagy jelenkori művészi szcénájáról.

Csütörtök – szeptember 20.

A kiállítás olyan alkotásokat mutat be, amelyek a klasszikus művészeti médiumok kereteit és határait feszegetve többek között a csillagászattal, a látás és érzékelés kérdéseivel, a tér alakításával, vagy a digitális képalkotással és -képzéssel foglalkoznak. Sztefanu Marina az elfeledett Édenkertet rekonstruálja az Ybl Ház nagytermében, párba állítva Szakál Éva minden elemében 21. századi, Browser című festménysorozatával. Orbán Előd a klasszikus (kő-)szobrászat eszköztárát és megjelenési formáit tágítja, Gaál Kata nagyméretű alkotása pedig tudatosan ötvöz számos technikai megoldást. A kiállítóház pincehelyiségében Mátyási Péter, Ádám Zsófia és Hajas Katinka az emberi percepció szintjeit járja körbe.

Tavaly még lecsúszott két Bacardi Breezer, idén már két számmal nagyobb a blézer. Korábban hajnalig nyúltak az óriás bulik, manapság óriás méretűek a bugyik. Tűsarkú helyett könnyű topogó, szexi férfiak helyett egy pelenkás totyogó. Felborult hormonháztartás – magasztos érzés –, ez már az anyaság, nincs itt semmi kérdés. Szórakoztató jelenetek nőkről, akik kellő humorral fűszerezve, tabuk nélkül mesélnek a csodálatos anyaság kevésbé varázslatos élményeiről is.

1913 nyara, Budapest – a béke utolsó napjai. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza az Osztrák-Magyar Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja, és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból. Az éj leple alatt egy idegen keresi fel Íriszt, és bátyja hollétét tudakolja tőle – a lány ekkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére, akinek eddig a létezéséről sem tudott. Írisz nyomozásba kezd, s bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirintusa. Írisz számára egyedül a tündöklő Leiter Kalapszalon tűnik biztos pontnak, de a ragyogás mögött a legsötétebb titok tárul fel.

Péntek – szeptember 21.

Nézz körül! Mit látsz? Leveszed a hamisat? Vágod az illúziót? Kiszúrod a hazugságot? Érdekel az igazság? A valódit szereted, vagy az igazit? A láthatót, vagy az őszintét? A dizájnt, vagy a szívből jövőt? A művit, vagy a zsigerit? Like vagy love? Ha keresed az igazságot, és nem elégszel meg a látszattal, ha érdekel, hogy mi mozgatja a világot, és nem elég, hogy tudod, hogy mozog, ha nem elég a fake, és bevilágítanál minden sötét sarokba, ha érdekel az igazság felfedezése, és van mondanivalód arról, hogy mi az, ami hamis és mi az, ami nem, nevezz be az idei ARC pályázatra, ötletelj és unfake-elj! Mutassuk meg együtt, hogy jobb szembenézni az igazsággal, mint hájdolni vagy kikövetni! Gyere és képezd le a valóságot szabadon!

“Közel másfél évtizedes pszichológusi praxisom során még soha egyetlen kliens sem érkezett hozzám azzal a panasszal, hogy az irigységtől szenved, miközben nagyon gyakran az derült ki, hogy ez is fontos szerepet játszik a problémában. Az irigység ugyanis rendkívül gyakori, roppant kínzó, ám úgyszólván felvállalhatatlan érzés, amit általában még saját magunk előtt is szégyellünk és igyekszünk letagadni. Másoknak pedig végképp nem valljuk be, ha irigyek vagyunk valakire, mert ezzel csak még jobban felemelnénk azt, akinek a fölénye már amúgy is fáj nekünk, és csak még inkább vesztesnek éreznénk magunkat vele szemben. Ha azonban sohasem gondolkodunk és beszélünk erről az érzésről, akkor csak annál több feszültséget, kudarcot és rombolást hoz az életünkbe.”

15 hazai borvidék legjobb palackjai 29 magyar pincészet kínálatában, valamint 2 nemzetközi stand válogatott külföldi borai „Budapest legkulturáltabb boros rendezvényén”. A visszatérő nagy pincészetek mellett bemutatkoznak kevésbé ismert, de figyelmet érdemlő borászatok is. A fesztiválhangulatról a jazz és a swing világának hazai képviselői gondoskodnak, míg a borokat kísérő gasztrofalatok közt akár speciális óbudai meglepetésre is készülhetnek a látogatók a Fő téren.

25 év természetfotózás után Magyarország egyik legismertebb természetfotósa, Daróczi Csaba összegzi eddigi tapasztalatait. Összegyűjtötte azokat a tulajdonságokat és képességeket, amikre szüksége van egy természetfotósnak ahhoz, hogy jó képet tudjon készíteni. Ezt az utazást saját fotóival illusztrálja előadásában. A program regisztrációhoz kötött.

Hagyományos receptekkel és autentikus hangulattal várja a levantei konyha rajongóit a Baalbek Libanoni Étterem szeptember 21-én. Hosman Ádám és Gerzson János művészek gondoskodnak a felejthetetlen élményről. Az étlapon olyan különlegességek sorakoznak, mint a „Kofta”, fűszeres darált bárányhús, a „Kunafa”, tradicionális arab sajtos sütemény vagy az „Um Ali”, az egyiptomi konyha kalácspudingja. A színes “Tabbouleh”, azaz petrezselyem saláta, valamint a megunhatatlan mezzék arab csicseriborsó- és padlizsánkrémjei frissen készülő lepénykenyérrel bőséges választási lehetőséget kínálnak a vegetáriánus vendégeknek is. Asztalfoglalásért kattints ide.

Gyertek el és tapasztaljátok meg, mennyire felerősödik ízlelésetek, amikor sötétben esztek. Kép opció közül választhattok: a kétfogásos vacsora 5790 forintba, a négyfogásos vacsora: 7290 forintba kerül. A belépőjegy tartalmazza a Láthatatlan Kiállítás programját túravezetéssel, az első fogást, a Láthatatlan olaszos kóstolótálat, 2 fogásos menü esetén, egy szabadon választott főételt (húsétel esetén köretet is válassz!), 4 fogásos menü esetén, egy szabadon választott levest, főételt és desszertet. Az ár az italfogyasztást nem tartalmazza!

Helyezd magad kényelembe a Cinema City Aréna VIP foteleiben, miután jól laktál a csak erre a napra összeállított különleges ételkínálatból.Hogy milyen finomságokra számíts? Csirkehús variációra háromféle panírban, bagettben és amerikai palacsintára olvasztott mályvacukorral és csokicsipsszel és az all inclusive moziélményre.

Szombat – szeptember 22.

Meglátogathatod Pest néhány megmaradt klasszicista stílusú épületének egyikét, a Ráth-házat, melynek egyedülálló pincéjébe is lemegyünk. A házban működött majd 140 éven keresztül az Arany Oroszlán patika, melynek értékes berendezése ma a Kiscelli Múzeumban látható. Majd megnézheted, hogy alakult át a Belváros az Erzsébet-híd építésekor. Az egykori korzókon sétálva a történelem által megtépázott bérpaloták között megtudhatod többek között azt is, hogy hol vásárolt telket a „király őfelsége”, hogy bérlakásokat építtessen, milyen technikai újdonságokkal épült a két Klotild-palota, egyáltalán ki volt az építtető.

Boldog Lászlót, a többszörösen kitüntetett nyomozót egy súlyos túlkapás miatt felmentik a szolgálat alól. Öccse, Feri, akit különösen nagy értékre elkövetett lopás miatt jó pár évre lecsuktak, most szabadul a sittről, és új életet akar kezdeni. Laciéknál azonban nem mindenki várja őt tárt karokkal, és a család élete fenekestül felfordul, és Laci ex-kollégái is szaglászni kezdenek. Az Afganisztán egy családi drámába oltott fekete komédia.

Van úgy, hogy maradni is nehéz, menni sem könnyű. Párkapcsolat, család, munkahely, otthon, ország. Ha mindkét lehetőségnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, ha nincs egyértelműen jó megoldás, akkor hezitálunk, toporgunk, tipródunk, szenvedünk a dilemmás helyzetben. A holtpontról való elmozdulásban segíthet, ha valakivel, akinek csak az a fontos, hogy Neked jó legyen, beszélgetni tudsz.

Az évben utoljára hajózunk a mozgó panorámában a legdögösebb house-sokra lépve, hogy tánccal köszönjük el gyönyörű fővárosunk lenyűgöző épületeitől és hídjaitól. A Cruisin rezidensei Yvel & Tristan, James Grow, Marco Grandi mellé ezúttal a Truesounds boss Peter Makto érkezik majd. Legyen tánc!

Vasárnap – szeptember 23.

Mióta létezett önálló magyar udvartartás? Hol volt a trónterem, a királyi lakosztályok és a bálterem? Milyen volt a Habsburg-terem és a Mátyás-terem enteriőrje? Milyen nagyszabású események helyszíne volt a királyi rezidencia a millenniumi ünnepségek és a királykoronázások idején? Rekonstruálhatod, hogy milyen volt a mindennapi élet a Budai Várpalotában, hogy különültek el a reprezentációt szolgáló terek a lakóterektől és kiszolgáló egységektől.

A tárlat a földkerekség legnagyobb múmiagyűjteménye, a testeket és tárgyi leleteket számos múzeumtól, egyetemtől, tudományos szervezettől és magángyűjteményekből kölcsönözték, hogy a nagyközönség szemtől szemben találkozhasson a történelem ezen különleges emlékeivel. A tárlat szakmai partnere a Magyar Természettudományi Múzeum.

Van a politika és van a szerelem. Ennek a két dolognak elvileg semmi köze egymáshoz. De volt, hogy volt. Van, hogy van. Milyen kár! Szereplők: Helga – Tompos Kátya, Viktor – Adorjáni Bálint.

“A mi fennkölt hivatásunk, hogy agyoncsapjuk az időt. Ez teljes embert kíván: túl sok az idő. Valakit, aki a világ óráit meg tudná állítani: az örökkévalóság, mint szüntelen erekció. Az idő hasíték a teremtésben, az egész emberiség belefér. Az egyház a csőcselék számára istennel tömte ki, de mi tudjuk, hogy ez a lyuk fekete és feneketlen. Ha a csőcselék erre rájön, velünk fogja kibélelni.“ (Heiner Müller)