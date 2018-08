A JEL Alapítványnak gyűjt a Quimby és 9 fiatal grafikus – Licitálj te is egy képpé formált dalra!

A Quimby szeptember 7-én idei utolsó hangos fővárosi nagykoncertjére készül a Budapest Parkban, melyhez egy érdekes kiállítás is kapcsolódik. Kilenc fiatal grafikus formált képpé egy-egy Quimby-dalt, hogy azokhoz is eljusson a dalok üzenete, akik nem hallhatják azokat. A képre licitálni is lehet, a befolyt összeggel pedig a hallássérülteket segítő JEL Alapítványt támogatják.

A Quimby lassan hagyományosnak számító nyárzáró koncertjére készül szeptember 7-én a Parkban, ráadásul idén ilyen nagyszabású koncertet nem is láthatunk tőlük Budapesten. Az estére ezúttal legújabb, az Árnyék a szoba falán c. daluk mellett a közönség kérésére elővesznek egy-két régen játszott slágert is. A Quimby szívesen kollaborál különféle társművészetekkel, a képzőművészet pedig különösen közel áll a szívükhöz, így idén képként is láthatjuk dalaikat. A Budapest Park felkérésére ugyanis kilenc progresszív, fiatal grafikus álmodta meg, milyen lenne egy-egy ismert Quimby-dal képként, így eljuttatva azok hangulatát olyanokhoz is, akik nem hallhatják a zenét. A Dallamképek kiállítás a koncert napjáig, szeptember 7-ig a Park Retro Kertjében kapunyitástól meg is tekinthető, a részletes nyitva tartás az esemény Facebook-oldalán érhető el.

„Tudjuk, hogy azért a zenét lefordítani nem lehet, az egy egész másfajta médium, egy energia. Ahogy az emberi beszéd is csak 7 %-a a kommunikációnak, a többi az valami másfajta, láthatatlanabb energia. De hiszünk abban, hogy egy vékony szálon, ha van egy jó közvetítő, azért mégiscsak eljuthat valami morzsa, valami hangulat a képeken keresztül a nem hallókhoz is abból, amit mi képviselünk zeneileg. Többszörösen absztrakt dolog, zenét fordítunk le képre és azt is egy személyes világon, egy alkotón keresztül, de mégis valahova eljutunk. Az volt az egészben a trükk, hogy ezt jó célra is tudjuk fordítani” – mondta el Kiss Tibi a kiállítás megnyitóján.

Biacsics Renáta, Csató Csenge, Csordás Levente, Jámbor Évi, Kalászi Benjámin, Lovrity Anna Kata, Moravszki Kata, Szabó Zsófi és Szurcsik Erika alkotásaira a Vatera oldalán lehet licitálni, a befolyt összeggel a hallássérülteket segítő JEL Alapítványt támogatják.

Néhány alkotás a teljesség igénye nélkül

A Dallamképek-kiállítás Facebook-eseménye pedig itt található.