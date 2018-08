Magyaros ételre éhezel? Ezeken a helyeken kapható a főváros legjobb csirkepaprikása!

A csirkepaprikás helyes elkészítési módjáról megoszlanak a vélemények, egy dolog azonban vitathatatlan: olyan ételről van szó, amit mindenki imád. Receptünket követve akár otthon is elkészítheted, de ahogyan mindig, adunk pár tippet arra az esetre is, ha a főváros egyik magyaros éttermében ízlelnéd meg ezt a fogást.

Hozzávalók (4 személyre):

2 gerezd fokhagyma, 2 közepes vöröshagyma, 4 csirkecomb, 2 kaliforniai paprika, 2 evőkanál darált fűszerpaprika, 3 evőkanál libazsír, 2 paradicsom, víz, 20 dl tejföl (20%), 1 evőkanál fehér liszt, 3 csipet só, bors ízlés szerint

Elkészítés

Kötényt fel, és készítsd elő az alapanyagokat. Először vágd apró darabokra a fokhagymát és a vöröshagymát, majd kockázd fel a paprikát és a paradicsomot. Felezd el a csirkecombokat (az ízületnél vágd el), és egy mélyebb falú edényben olvaszd fel a zsírt kis lángon, a felszeletelt paprika megpirításához. Ha megpirult és kevés levet is engedett, tedd hozzá a vörös- és a fokhagymát, majd addig melegítsd az egészet, amíg a folyadék elpárolog. Ekkor leveheted a gázról, és megszórhatod az őrölt fűszerpaprikával. Miután alaposan összekeverted az edény tartalmát, jöhet a szeletelt paradicsom, és körülbelül fél deci víz, hogy a paprika ne keseredjen meg.

Újra alágyújthatsz, és beleteheted a csirkecombokat. Öntsd fel annyi vízzel, hogy elfedje a húst. Sózd, borsozd, és fedő alatt főzd. Ha időközben elfőné a vizét, pótold! Hozzávetőleg egy óra után behabarhatod. Ehhez egy másik edényben keverj csomómentesre tejfölt és lisztet a paprikás levéből vett néhány evőkanálnyi folyadékkal, majd folyamatos kevergetés mellett öntsd az edénybe, amelyben a csirkecombok is vannak. Néhány percig együtt kell főznöd, hogy összeérjenek az ízek, és kicsit sűrűbbé váljon a paprikás. Egy kanál tejföllel tálalva isteni!

Köretként készíthetsz hozzá galuskát, ami szintén nem egy bonyolult étel. Négy személyre 4 tojásra, 40 dkg lisztre és hozzávetőleg 200 ml vízre van szükség, amit egy csipetnyi sóval ízesíthetsz. Figyelj oda a kapott massza sűrűségére: akkor a legmegfelelőbb, ha nem híg, de nem is rettentően sűrű, hiszen úgy lehet könnyen dolgozni vele, ha kicsit ragacsosabb az állaga. A kiszaggatáshoz speciális galuska szaggatót, vagy akár egy evőkanalat is használhatsz. Forrásban lévő vízben addig főzd, amíg a galuskák feljönnek a víz tetejére.

Az ételt feldobhatod frissítő, ecetes fejes salátával! Szedd leveleire a salátát, sózd meg, öntsd le 3-4 dl vízzel, adj hozzá kevés ecetet (5-6 teáskanálnyit) és voila, már kész is! Az ízek kiegyensúlyozásáért hintsd meg egy csipet cukorral.

Borajánló

A tejfölös csirkepaprikás egy testes, ropogós Tokaji Furminttal az igazi!

A város legjobb paprikás csirke lelőhelyei

A gulyásleves után minden bizonnyal az aranyszínben pompázó paprikás csirke a magyar konyha legnevesebb alkotása. A krémes klasszikus Bram Stokertől kezdve az Űrszekerek készítőiig sok mindenkit megihletett már: a Drakulában Jonathan Harker paprikás csirkével lakik jól az erdélyi grófhoz menet, a Star Trek-ben pedig Benjamin Sisko kapitány “chicken paprikash”-t főz fiának a Deep Space Nine fedélzetén. Most pedig rajtunk a sor, hogy végig kóstoljuk és eldöntsük, az alábbi éttermek közül hol a legfinomabb a szaftos hungarikum.

Gasztrosétánkat a bulinegyed szélén, egy beugró épület földszintjén kezdjük meg: a házastársi szeretet által üzemeltetett Barack & Szilvában magyaros klasszikusok mellett francia, olasz és zsidó fogások okosan összeválogatott sorát találjuk az étlapon, szépen tükrözve a környék sokszínűségét. Akár a teraszon, akár az otthonos, bisztrós hangulatot árasztó étterembelsőben fogyasztjuk el lágyan emberes paprikás csirkénket, a Barack & Szilva valamennyi érzékünket boldoggá teszi – hallásunkat is beleértve!

1072 Budapest, Klauzál utca 13.

A Dunára néző, impozáns belső kiképzésű Magyar QTR (ejtsd kvarter, kvártyié) a gyönyörű panoráma mellett luxuskivitelben újraálmodott autentikus magyar étkeket kínál (mint például a fácánhússal készített erőleves, a ropogós malac csülök, vagy a mákos guba), több mint 70 féle kézműves bor és egy hasonlóan széles pálinkaválaszték kíséretében. Ha a szemközt magasodó Gellért-hegy drámai sziklaormai nem, akkor majd a Magyar QTR tojásos nokedlivel kínált, művészi gonddal tálalt paprikás csirkéje garantáltan levesz a lábadról.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 18.

A pezsgő Pesti Broadway-n elhelyezkedő Két Szerecsen Bistro egyszerre divatosan egyszerű és elegánsan kifinomult, melynek falai között boldog békességben férnek meg egymás mellett a spanyol ízvilág és az észak-afrikai stílusú lámpák. A kortalan kávézó egyaránt híres kiadós reggelijéről, szívet melengetően finom mediterrán kosztjáról, és a képeslapra kívánkozó, hagyományos magyar fogásairól. A petrezselymes nokedlivel és tejfölös uborkasalátával felszolgált paprikás csirke valódi nosztalgiabomba, az 1910-es évek párizsi bisztróinak hangulata helyett a nagymamánál elköltött hétvégi ebédeket eszünkbe juttatva. Kísérőképp válasszunk egy pohár fehéret a bő borlapról – a ház boraként kínált 2017-es Laposa tökéletesen megfelel a célra.

1065 Budapest, Nagymező utca 14.

A tavaly megnyitott Ramazuri nem csak elhelyezkedése révén, de a felszolgált fogások minősége okán is a Budapestre látogató turisták egyik kedvelt célpontja. A Budai Vár világklasszis környezetében, a Hadik szobor tőszomszédságában található étterem kortárs dizájnnal, tökéletesen pozícionált nyári terasszal, és magyaros fine dining ételek szűkszavú ám tisztes sorával vár minden éhes szájat. A legújabb konyhatechnológiákat a legmenőbb gasztro-trendekkel együtt hadrendbe állító Ramazuriban olyan hőn szeretett klasszikusokkal találkozhatunk, mint a paprikás csirke, a sertérspörkölt, a hortobágyi palacsinta vagy a somlói galuska, de emellett számos nemzetközi ízlésnek megfelelő fogravaló is szerepel az étlapon. Ha nem csak gyönyörködni szeretnénk a Várnegyed kincseiben, de meg is kívánjuk ízlelni azokat, a Ramazuriban mindkét vágyunknak egyszerre tehetünk eleget.

1014 Budapest, Úri utca 30.

A belváros szívében fészkelő Terv Presszó csak egy kőhajításnyira van a Bazilikától, nem meglepő tehát, hogy bár magyaros kínálata, nagy múltja és kedvező árai miatt a helyiek egyik kedvenc helye, a turisták körében is nagy népszerűségnek örvend. Először 1954-ben nyitotta ki kapuit, és egy szempillantás alatt a közelben lakók és a művészvilág képviselőinek találkozási pontjává nőtte ki magát. Vonzereje azóta sem csökkent, sőt. Az elbűvölő étterem autentikus magyaros fogásokkal és kihagyhatatlan ízekkel várja a nagyérdeműt: ha kedvünk szottyan egy ízletes időutazásra, akkor csak vegyük be magunkat a szoc-retró Terv Presszóba, rendeljük ki a házi nokedlivel szervírozott paprikás csirkéjüket, és hagyjuk, hogy falatról falatra bekebelezzen minket a távolba vesző múlt.

1051 Budapest, Nádor utca 19.

Az Operaháztól két percnyi sétára, a Bazilika kupolájára néző Lázár utca elején találjuk a stílszerűen pörcös és prézlis fogásokra fókuszáló kortárs magyar trattoriát. Kristóf István séf konyhájában minden hozzávalónak különös figyelmet szentelnek, helyi kistermelőktől beszerezve azokat. Ahelyett, hogy klasszikusok újragondolásával töltenék az idejüket, Kristófék inkább a piacon elérhető lehető legkiválóbb alapanyagok felkutatására és a jól bevált, évszázados receptek szóhű követésére törekednek. A hatalmas adagokat (köztük a vajas nokedlivel kínált paprikás csirkét és a petrezselymes burgonyás borjú bécsit) a hét második felében élőzene kíséri, a kulináris élményt pedig a Szent András sörfőzde kézműves sörei teszik teljessé.

1065 Budapest, Lázár utca 1.

Egy gyönyörű szecessziós épület aljában találjuk a magyar vidék esszenciáját a főváros szívébe szállító Urban Betyárt. A belvárosi kulturális központ nem csak hagyományos magyar fogások széles tárházával várja a vendégeket, de egy óriási folklór-gyűjteménnyel is, melynek díszes tárgyakon túl részét képezi egy hologramos technológiával készült interaktív bemutató is. Ha már túl vagyunk a gazdag és kimerítő kiállításon, vár a látványkonyhával ellátott, tágas étterem, ahol az autentikusság jegyében egy ízig-vérig magyaros borvacsora-élményben is részünk lehet. Az étlapon többek között sült húsokkal, almás libamáj tortával és selymes paprikás csirkével is találkozhatunk. Amennyiben nem csak megkóstolni szeretnénk a magyar kultúrát, de tanulni is akarunk róla, az Urban Betyárnál jobb helyet keresve sem találhatnánk erre a célra.

1051 Budapest, Október 6. utca 16-18.

Ahogy azt a név is sejteti, az Aszú Étteremben minden Tokaj büszkesége körül forog. Az aranydíszes, boltíves belsőben művészi fafaragványok és tükrökkel kirakott falak szolgáltatják a hátteret gasztronómiai kalandozásainknak, de ha sietünk, még a hosszan elnyúló nyári teraszon is megejthetünk egy vacsorát. Az étlapon a magyar konyha örökzöld fogásaié a főszerep, 21. századi szájíz szerint elkészítve. A hortobágyi palacsintától kezdve az aszú zselével körített libamáj krémen át a marinált szilvásváradi pisztráng filéig bezárólag megannyi ínycsiklandó eledel közül választhatunk, hogy ízlelőbimbóinkat stimuláljuk, de minket a túrós galuskával, túróhabbal és uborkával felszolgált, csirkemell supreme-ből elkészített csirkepaprikásukkal tudtak végérvényesen levenni a lábunkról.

1051 Budapest, Sas utca 4.

A századfordulós villában helyet foglaló Émile a Gerbaud és az Onyx által képviselt elegancia budai nagykövete. Akár üzlettársakkal, családdal vagy a barátokkal érkezel, az Émile lelkes csapata gondoskodik róla, hogy mindenki jól érezze magát: a földszinten fine dining fogások hívogató illata lengi be a levegőt (a mentás ropogóssal kínált borsókrémleves, az Émile burger, vagy a galuskás paprikás csirke mind párját rikító tételek), a galérián berendezett, egyedi látványvilágú kávézóban tökéletes reggelik és kihagyhatatlan kávék várnak, míg koktélunkat a gyönyörű kerthelyiségben szürcsölgetve minden estének megadhatjuk a mennyei alaphangot.

1026 Budapest, Orló utca 1.

A Gundel tőszomszédságában álló Bagolyvár erdélyi népművészet által megihletett épülete 1913-ban nyitotta meg kapuit a legendás Gundel Károly irányítása alatt, aki az Állatkert vendégeinek kívánt kedveskedni finom étkeivel. Az otthonos, családias jellegű étterem kínálatában számos, tradicionálisan elkészített hal- és húsételt találunk, kezdve a paradicsomos káposztás fogassal, át a kapros nudlival tálalt, palócosan elkészített mangalicán és a mentás burgonyával körített báránycsülökön, egészen a csirkepaprikásig.

1146 Budapest, Gundel Károly út 4.

A Café Delion Bistro a pesti Soho-ként elhíresült Ráday utca méltatlanul kevesek által ismert kincse: a Kálvin Gastro Bistro és a Balázs Café & Bistro csapatai által közösen megálmodott gasztrókocsma szemet és gyomrot gyönyörködtető fogásai egy hipermodern konyhában, a lehető legfrissebb alapanyagokból készülnek, végül magyar dizájnerek kézműves tányérjain kerülnek asztalunkra. Óriási rántott húsuk a város egyik legjobbja, de lédús hamburgerük és a gazdag ízvilágú, speclivel, libamájjal és uborkával kínált paprikás csirkéjük is megér egy imát a konyhaistenekhez.

1092 Budapest, Ráday utca 11-13.