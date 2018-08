Augusztusban is vár a Balaton – Mutatjuk a legjobb programokat

Elérkeztünk a nyár utolsó hónapjához, úgyhogy már nincs sok időnk, hogy kiélvezzük a nyári balatoni naplementékhez, a tóparti fröccsözéseket és fesztiválozást. Mutatjuk, milyen programokon érdemes részt venned, ha augusztus utolsó percéig akarod élvezni a nyarat.

A T Flotta sétahajói különleges élményt nyújtanak még a nyár utolsó napjaiban is. A Talizmán névre keresztelt 70 fős vitorlásuk a Balaton ágyúdörgéséről hírhedt kalózhajójává vált, mely a szezonban menetrend szerint óránként indul a siófoki hajóállomás 8-as állásáról, ahol képzett animátorok és a Vörösmarty Színház színészeinek vezetésével, az interaktív kalóz gyerekprogram felejthetetlen élményt nyújt a kisgyermekes családoknak. Nemcsak a kisgyermekes családokat várják yachtjaikon, akik nyugodtabb vagy épp pörgősebb hajózásra vágynak, a naplemente túra vagy a késő esti diszkóhajónk ideális választás lehet. Naponta induló 2,5 órás fürdős túrák pedig minden korosztály számára élményt jelentenek.

Minden pénteken és szombaton felpezsdül a tihanyi kulturális élet, amikor a Tihanyi Szabadtéri Játékok keretében válogatott színházi produkciók, koncertek, táncházi előadások és szórakoztató gyerekprogramok költöznek a Belső-tó fölött magasodó dombok és az Apátsági templom tornyai környékére.

A július 14-e és augusztus 11-e közötti szombatokon üde pezsgés költözik Szigligetre. Hangulatos környezetben, a Szigligeti várban felejthetetlen koncertekkel szórakoztatják az érdeklődőket. Fellép a Magna Cum Laude, a Hooligans, a Bagossy Brothers Company és a Margaret Island is. Ne késs le a koncertekről, vedd meg online a jegyed már most!

Érdi Tamás zongoraművész és barátai kellemes hangulatot varázsolnak az idei nyáron a Balaton partjára. Több balatoni településen, köztük Balatonfüreden, Keszthelyen vagy éppen Tihanyban is fellépnek, hogy a klasszikus zene kedvelői se maradjanak program nélkül. Bartók és Kodály remekművei is felcsendülnek majd a különleges koncerteken.

A Balaton-parti szabadtéri színház három különböző helyszínen (Balatonföldváron, Balatonbogláron és Balatonfenyvesen) várja a kultúra szerelmeseit június 22. és augusztus 26. között. A repertoár jobbnál jobb színházi darabokat, felolvasóesteket, élő zenei koncerteket és gyerekprogramokat vonultat fel. A Blahalouisiana zenekar például egyedülálló szimfonikus esttel készül június 23-ára, a kecskeméti Katona József Színház pedig augusztus 17-én Balatonföldvárra viszi nagysikerű táncos rockballadáját, a Kőműves Kelement. Jegyek a kultkikoto.jegy.hu oldalon vásárolhatók.

Naponta kétszer, 11 és 16 órakor kezdődnek a közel egyórás kosztümös előadások, amelyek Kinizsi Pál történetét mutatják be sajátos módon. Válts Kinizsi Bankót, és vegyél részt a Kinizsi ötpróba megmérettetésein (íjászat, patkódobás, kardvégre kapás, hordólovaglás, csillagdobás), amiért névre szóló oklevél jár!

A XIX. Keszthelyi Nyári Játékok alatt (július 27- augusztus 10) meseszép környezetben, a Festetics-kastély kertjében élvezhetjük például a Centrál Színház Delila című előadását Balsai Móni, Trokán Nóra és Stohl András főszereplésével. A darabot összesen tizenkétszer állítják majd színpadra a Nyári Játékok alatt.

Balatonfüred legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválját 1932 óta minden év augusztusában rendezik meg, a Balatonfüred-csopaki borvidék ízletes nedűinek bemutatásával. A csodás balatoni panorámában gyönyörködve belekóstolhatunk a régióra jellemző olaszrizling, rizlingszilváni és a muskotály fajtákból készült italokba, és személyesen találkozhatunk a boros gazdákkal, akik három héten át hangulatos faházakból kínálják a térség legjobb borait. A fesztiválon finom falatokban sem lesz hiány, és kulturális programok közül is válogathatnak a látogatók.

Tíz napon keresztül kóstolgathatjuk a legkiválóbb dél-balatoni borokat a borhetek és -fesztiválok országos szezonját megnyitó Balatonlellei Borhéten. A gasztronómiai fesztivált a helyi bortermelők szervezik évről évre a szőlősgazdák védőszentjének, “villáműző” Szent Donátnak a tiszteletére.

Balatoni Játszadalom – Zamárdi – augusztus 9-12-ig

A különleges Balaton-parti eseményen a magyar néphagyományok, elsősorban a népi játékok elevenednek meg. A leginkább gyerekeknek szóló programon mára többnyire elfeledett szórakozási lehetőségeket próbálhat ki az egész család, hogy bebizonyosodjon: a régi vigasságok ma is ugyanolyan szórakoztatóak. Sőt, még egy különleges vízijárgány-bemutatóval is készülnek a szervezők!

Remek programmal hangolódnak a tapolcaiak augusztus 20-ra. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhéten hat napon át különböző színes eseményekkel, gyerekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket, akik a balatoni borok megkóstolása mellett a pörköltfőző versenyben is kipróbálhatják magukat.

A Balaton délnyugati partjának legnagyobb ingyenes szabadtéri fesztiválja immáron 41. alkalommal kerül megrendezésre a Platán szabadstrandon. Két színpad, bulisátor, pezsgő- és borudvar várja a látogatókat, akik a balatonboglári borvidék legjavát élvezhetik a fesztiválon, de lesz még kézműves vásár, vidámpark és szüreti felvonulás is!

Ismét Gyenesdiást érte a megtiszteltetést, hogy a Festetics Vágta helyszínéül szolgáljon augusztusban. A lovasverseny a Nemzeti Vágta helyi előfutama, melyet ősszel tartanak majd meg. Elevenítsd fel a magyar lovas hagyományokat és szurkolj a kedvenc lovadnak. A győztes szeptemberben Budapesten is bizonyíthat.

Idén 6. alkalommal lesz hangos Zamárdi augusztus 22-e és 25-e között a STRAND Fesztiválnak köszönhetően. Nagy neveket találunk az idei line-upon is: a Thirty Seconds to Mars, Robin Schulz, a Kensington, Kungs és Rag’n’Bone Man mellett a dél-londoni származású DJ-producer, TroyBoi is fellép majd. A magyar zenei éra is képviselteti magát, például a 30Y, a Kelemen Kabátban, a Brains és a The Biebers személyében. Ráadásul idén először itt tartják majd a Petőfi Zenei Díj gáláját, és a Punnany Massif is egy különösen nagy durranásra készül: itt tartják 15. születésnapi bulijukat.

A B my Lake 2013 óta a nyári fesztiválszezon egyik legizgalmasabb eseménye. Az elektronikus zene Mekkájaként is emlegetett fesztivált idén új helyszínen rendezik meg. Zamárdi helyett Keszthely ad otthont az eseménynek. A line-upon olyan neveket láthatunk, mint Richie Hawtin, Chris Liebing vagy az Agents of Time.

Házias ízek, családias hangulat, főzőverseny és könnyűzenei programok várnak az augusztusi Harcsafesztiválon Fonyódon. A legkisebbek sem fognak unatkozni, az ő szórakoztatásukról játszópark gondoskodik majd. Amellett, hogy a rendezvény a hazai halfogyasztást kívánja népszerűsíteni, az élővizek védelmére is szeretné felhívni a figyelmet.

A nyár méltó lezárásaként augusztus végén jazzfesztivált tartanak Tihanyban, hogy könnyed dallamokkal hangolódhassunk az előttünk álló évszakra. A kétnapos esemény kiváló zenészeket vonz a félszigetre, akik nívós koncertekkel szórakoztatják a műfaj szerelmeseit és a községbe látogató turistákat.