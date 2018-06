Gondolkodtál már azon, hogy egy nap mennyi időt töltetsz a Facebook-hírfolyamod böngészésével? A közösségi oldal új fejlesztésének köszönhetően hamarosan percre pontosan megtudhatod, milyen hosszasan bámulod az ismerőseid bejegyzéseit és képeit egy átlagos napon.

Talán ezzel az első lépést már meg is tettük afelé, hogy leszokjunk a közösségi oldalak megszállott használatáról.

A 24.hu korábban már beszámolt róla, hogy a Google az Android operációs rendszer következő verziójában már lesz egy olyan funkció is, mellyel nyomon követhetjük, hogy mennyi időt pocsékoltunk el a különböző appok használatára. (Ha pedig az Android előrukkol ezzel az újításával, egész biztosak lehetünk benne, hogy az iPhone is hasonló fejlesztésekbe kezd majd.)

Ezek után már azon sem csodálkozhatunk, ha a Facebook is hasonló fejlesztéseket eszközöl a háza tájékán. Egy ázsiai mérnök, Jane Manchun Wong a Facebook androidos appjának kódjában vette észre a „Your Time on Facebook” funkciót, ami ha elkészül, megmondja, mennyi időt töltöttünk az oldalon az utóbbi egy hétben, akár napi lebontásban is.

Az új funkcióval azt a napi időkeretet is megszabhatjuk, amit az oldalon szeretnénk tölteni, ha pedig ezt meghaladjuk, az applikáció figyelmeztetést küld. A másik beállítás az értesítésekre fog vonatkozni, de hogy pontosan itt miről is lesz szó, még nem tudni.