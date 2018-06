Díjat zsebelt be a Mystery Gang Amerikában

A népszerű rockabilly stílus hazai képviselői, a Mystery Gang a tengerentúlon a napokban egy különleges elismerést kaptak.

Egri Péter saját szerzeménye, a tavaly megjelent és októberben aranylemezzé is vált Wild 50’s Nights című album egyik dalát, a Baby That’s What I Like-ot a Los Angeles-i Akademia Music Awards júniusi kiírásán jelölték, és a napokban a Best of Country Song kategória nyertese lett. Ez azt is jelenti, hogy az együttes egyúttal meghívást kap a rangos díjátadó gálára.

A Baby That’s What I Like pillanatok alatt az amerikaiak kedvencévé vált. A dalt nemcsak a rádiókban játszották már le számtalanszor, de hamarosan egy magyar filmben is hallható lesz, méghozzá a Paraziták a Paradicsomban című filmben, melyet, Kasvinszki Attila rendez, a főszerepekben pedig Marozsán Erika és Rába Roland látható majd. Az ősszel megjelenő filmben nemcsak a dal csendül majd fel, de a zenekar tagjai is feltűnnek.