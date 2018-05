Street workout – a kezdőknek egy profitól – Interjú Gödrösi Ádámmal

A street workout hét éve robbant be Magyarországon a köztudatba, akkor még fegyencedzés néven volt inkább ismert, és az azonos címmel megjelent könyvnek köszönhetően vált széles körben népszerűvé. Azóta egyre többen ismerték és szerették meg a sportot, ami nagyban köszönhető Gödrösi Ádámnak, aki két könyvet is írt a street workoutról, Gymnastics Method néven egy saját edzésmódszert alkotott meg, majd edzőtermet is nyitott a 13. kerületben. Nála jártunk, hogy jobban megismerkedjünk a látványos mozgásformával.

Kezdjük az elején. Mi is az a street workout?

Lényegében a szertorna modern változata, sokkal szabadabb keretekkel. Ellentétben több versenysporttal, a street workoutnál nem okoz problémát, ha nem gyerekkorod óta űzöd, ezt bármikor el lehet kezdeni. Én egy saját módszert fejlesztettem ki, ez a Gymnastics Method, ami sok szempontból a tornára alapszik, mivel én is abból a közegből jöttem.

Kiknek való a street workout?

Bárki, bármikor elkezdheti, ha megfelelő előkészítés előzi meg, és kellően kitartó az illető. Ha megfelelő minőségben és rendszeresen gyakorlunk egy mozgásformát, a szervezetünk alkalmazkodik hozzá, és szabályosan, sérülések nélkül tudjuk majd kivitelezni az elérni kívánt gyakorlatokat. Ehhez persze nagyon fontos, hogy az alapoktól induljunk és türelmesek legyünk az eredmények eléréséig.

Mit jelentenek pontosan az alapok? Hogyan néz ki nálad egy többhetes program, workshop?

Testtudat-fejlesztéssel kezdünk, ami lényegében gimnasztika és kisebb izolált mozgások. Erre azért van szükség, hogy elkezdjük megérezni, melyik testrészünket hogyan tudjuk mozgatni, magabiztosan irányítani. Ezzel együtt minden ízületre mobilizáló és stabilizáló gyakorlatokat végzünk.

A lapockastabilitás az egyik legfontosabb feladat, ugyanis a lapockát többféleképpen is tudjuk pozicionálni, a különböző gyakorlatoknál pedig különbözőképpen kell tartani, hogy megfelelő erőt tudjunk kifejteni és meg tudjuk védeni vállövünk egészségét. A törzsstabilizáció is kiemelt szerepet kap, elsősorban a gerinc védelme, valamint a megfelelő erőátvitel és motoros kontroll miatt. Ezeket a területeket szinte mindenki elhanyagolja, vagy rosszul terheli, amikor elkezd edzeni.

Mi következik ezután? Milyen alapgyakorlatokkal kezdesz a tanítványaiddal?

Saját testsúlyos alapgyakorlatokkal, horizontális és vertikális irányú nyomásokkal, húzásokkal, fekvőtámasszal, evezéssel, tolódzkodással és húzódzkodással. Ezeken kívül törzs- és lábgyakorlatokkal. Így harmonikusan terheljük a teljes testet. Heti három ilyen edzés nagyon gyors fejlődést hoz. Ha pedig megvan az alaperő, kellően stabilak és mobilak az ízületeink, bármilyen gyakorlatot elkezdhetünk, akár a zászlót vagy a kézállást.

Milyen célokkal keresik fel az óráidat?

Mindenki más motivációval érkezik, de bárki tud a céljainak megfelelő edzésprogramot találni. Sokan például rehabilitációs, vagy sérülésmegelőző céllal jönnek. A street workout javarészt az erősítésről szól, vagyis izmosodni, formálódni fogunk tőle, persze lehet cardio jellege is az edzésnek, ha arra van igény. Ami fontos, hogy alapvető mozgásmintákban dolgoztatjuk meg a testet, vagyis nem külön felosztva izomcsoportokat edzünk. A nyomó- és húzóstruktúrákat egymással egyensúlyban erősítjük meg, aminek köszönhetően az izmaink arányosan fejlődnek.

Gyakran mondják, hogy saját testsúllyal nem lehet lábra edzeni. Te mit gondolsz erről?

Ez nem így van. A lényeg, hogy váltogassuk, és megfelelő intenzitással végezzük a gyakorlatokat. Ha a guggolás már jól megy, a normál ízületi mozgástartományon kicsit túl lehet menni, például a kozákguggolással, ahol a csípő, a térd és a combcsont is picit kijjebb megy, mint a hagyományos guggolásnál, vagy az egylábas guggolást is kipróbálhatjuk. Hozzá kell tenni, a tornászok, a street workoutosok esetében az erőelemekhez az izmos, „tömeges” láb inkább negatívum, mivel plusz súlyt jelent, ezenkívül én úgy gondolom, nem is túl esztétikus . Itt a lábunknak az az elsődleges szerepe, hogy segítse az elrugaszkodást. Meglegyen a kellő gyorsasága és ereje, ami attól még, hogy nem úgy néz ki, mint egy testépítő lába, lehet szép szálkás, és arányos a felsőtesttel.

Szoktatok plusz súlyokkal is dolgozni?

Igen, szoktunk például súlyövet vagy súlymellényt használni alapmozdulatokhoz. A speciális gyakorlatokra lehet erősíteni súlyzós edzésekkel, de ezekre nincs feltétlen szükségünk. Én például nagyon ritkán edzek súlyokkal.

Mire ügyeljünk az étkezésünkben? Szerinted is igaz, hogy a testalkatunk 30%-ban múlik az edzésen, és 70%-ban az étkezésen?

Az biztos, hogy a külalakunk szempontjából a táplálkozásnak nagyobb jelentősége van, mint az edzésnek, de más szempontokat is figyelembe kell venni. Kiemelten fontos például a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés és a légzés is. A szájlélegzők, vagy akik egyszerűen túl sok levegőt vesznek, alapvető anyagcseréjüket borítják fel, ami például kihatással van többek között a fogyásra is. Ami a táplálkozást illeti, ha fogyni szeretnénk, kerüljük a finomított szénhidrátokat. Próbáljunk fehérjedúsan táplálkozni és figyeljünk a zsírbevitelre is. Mindegyik makrotápanyag bevitele fontos, nem érdemes végletekben gondolkozni. Az arányok céltól, napi aktivitástól és egyéb tényezőktől mindenkinél változóak. Én amellett, hogy irányelveket mondok, mindig önmonitorozást szoktam tanácsolni az edzettjeimnek, figyeljék, hogy mi válik be náluk és mi nem.

Milyen kiegészítő mozgás ajánlott a street workout mellé?

Általánosságban elmondható, hogy minél többféle mozgást ismer a testünk, idegrendszerünk, annál jobb. Minden mozgásforma hozzátesz valamit fejlődésünkhöz. Viszont, aki mindent csinál, az nem csinál semmit igazán. Ezért érdemes kiválasztani a legjobban tetsző mozgásformákat, és azokat kitartóan gyakorolni céljainknak megfelelően, majd ha elértük azokat, idővel változtatni.

Képek: Németh Krisztina