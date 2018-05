Háromszoros világbajnok lett a magyar chili New Yorkban!

A szegedi pirospaprika ideje lejárt. Hódító útjára indult a magyar chili, melynek első állomásaként New Yorkban zsebelt be három díjat.

Petrohay György, növényorvos a menyasszonyával vágott bele a chilitermesztésbe és feldolgozásba. Céljuk az volt, hogy egy egyedi, különleges ízkombinációt kísérletezzenek ki, valami olyasmit, amilyet eddig még nem látott a piac.

Így született meg a világ első marijuanás chili szósza, az illegal, a férfiaknak megalkotott vágykeltő finomság a chilagra, vagy a pinot noir rozé borból készített chilis borzselé a Noir, ami a most New Yorkban megrendezett Hot Pepper Awardson olyan sikert aratott, hogy a létező összes kategóriában, amiben indulhatott első helyezést ért el.

Vagyis így három aranyérmet zsebelhettek be: a Best Sweet, a Best Mild és a Best on Ice Cream kategóriákban választották a világ legjobbjának.

