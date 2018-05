5 dolog, amire érdemes odafigyelned, amikor esküvői tortát rendelsz

A helyszín, a ruhák és a díszítés kiválasztása mellett gyakran nem fordítanak elegendő figyelmet az esküvői torta kiválasztására. A hőmérséklet, a vendégek ízlése vagy a helyszín adottságai nagy mértékben befolyásolhatják a torta – és ezáltal a lagzi – sikerét. A legfontosabb szabályokat a Szamos Marcipán mestercukrászainak segítségével gyűjtöttük össze.

Természetesen nem csak esküvőkön, hanem születésnapokon, házavatón, vagy bármilyen más ünnepélyes eseményen fontos szerep jut a tortának. Érdemes a következő tanácsokat megfogadni és gondolni rájuk már az előkészületekkor.

1. Fontos a létszám

Ha 100 fős, vagy annál is nagyobb esküvőt tervezel, két kérdés merül fel. Az egyik, hogy jut-e elég tortaszelet minden vendégnek, a másik pedig, hogy miként lehet mindenki elégedett. Ebben az esetben ajánlott egy jó nagy, akár százszeletes vagy sokemeletes esküvői torta, ami mellé kisebb úgynevezett kísérő tortákat is rendelhetünk, köztük az eredeti naggyal azonos ízűt is. Így az esetleg más-más időpontokban érkező vendégek is átélhetik a tortafelvágást, és a választék is minden igényt kielégíthet.Jó ötlet kisebb tortákat választani, hiszen ezek kezelése, szeletelése jóval könnyebb.

2. Figyelj a torta állagára!

A tortának tökéletes kell lennie, ez azonban óriási kihívás a nyári időszakban. Ha nem fordítunk erre figyelmet, előfordulhat, hogy pár óra alatt teljesen tönkremegy az állaga. A lecsupaszított, úgy nevezett “naked” típusú torták és a marcipán általában jól bírják, 2-3 óra után se veszítenek kinézetükből. Nagy Péter, a Szamos mestercukrásza ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy például a vajkrémes hófehér tortánál előfordulhat, hogy megrepedezik, olvadni kezd és saját súlya miatt összemegy és kinyomja a burkolatot. Nem árt tudni, hogy az ilyen típusú torták maximum 1-2 óráig tartják meg hibátlan kinézetüket.

3. Hűtő a helyszínen

Kellemetlen meglepetés lehet az esküvő napján felfedezni, hogy a meseszép erdőben, vagy a vízparton, vagy más, romantikus helyszínen, ahol az esküvő zajlik nincsen hűtő! Így a torta könnyedén tönkremehet. Rendelésnél mindenképp győződj meg arról, hogy van-e lehetőség és elég hely tárolni az esküvői tortát a felszolgálásig, így megkímélheted magad a váratlan meglepetésektől.

4. Kinek mi ízlik?

Milyen tortát válasszunk, ha nem csak magunknak, hanem a vendégeknek is kedvezni szeretnénk? Ha mindenki kedvére akarunk tenni, lehet, hogy túl sablonos lesz az ízválasztás, viszont ha valami különlegesen egyedivel lepjük meg a közönséget, akkor az megoszthatja őket elégedetlenkedőkre és rajongókra. Természetesen elsősorban a saját igényeiteknek megfelelően kell kiválasztanotok, de ha például több emeletes a tortád, Bodzsár Zsuzsanna, a Szamos Budai cukrászdájának üzletvezetője szerint ajánlott minden emeletnél más ízt kipróbálni. Szerencsés, ha a csokis íz több emeleten is megjelenik, hiszen azt többen szeretik, mint az egzotikus ízeket, amilyen például a rumos meggyes.

5. Kiszállítás

Pontos odafigyelést igényel a kiszállítás is, hiszen lényeges, hogy mennyire van messze az ünnepség helyszíne a torta elkészítésének helyétől. Időben értesítsétek a cukrászdát, hogy hol és hány órakor kezdődik az esemény és úgy próbáljatok díszítést és designt választani, hogy az út végén a torta ugyanolyan tökéletes legyen, mint induláskor. Természetesen ez nem csupán az esküvőkre érvényes, születésnapoknál és évfordulóknál is lényeges az alapos szervezés.