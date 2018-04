7 könyv, amit minden könyvmolynak be kell szereznie a Könyvfesztiválon

Hamarosan itt a könyvfesztivál: jövő hét csütörtöktől vasárnapig a Millenárisban ismét a könyveké és könyvbemutatóké a főszerep. A Nemzetközi Könyvfesztiválra a legtöbb kiadó több újdonsággal is készül. Mi most a 21. Század Kiadó kínálata közül válogattuk ki azt az 5 könyvet, amit minden könyvmolynak érdemes beszereznie a könyves eseményen.

Naomi Alderman: A hatalom

A nők a világ minden táján felfedezik, hogy különös erővel rendelkeznek. Ujjuk egyetlen érintésével képesek szörnyű fájdalmat okozni, sőt: gyilkolni is. A férfiak pedig rájönnek, hogy kicsúszott a kezükből az irányítás…

Elérkezett a Lányok Napja, de vajon hogyan fog véget érni?

A hatalom az elmúlt évek legnagyobb könyvsikereinek egyike, megjelenése óta megtalálható a legfontosabb sikerlistákon, 15 héten át szerepelt a New York Times mérvadó listáján. Már több, mit két tucat nyelvre lefordították, rendkívüli aktualitásával, melyben egy új, nők irányította jövőt vizionál, jelentős visszhangot váltott ki az irodalmi életben, a közéletben, a sajtóban és a politikában. Sorra kapja a fontos elismeréseket, a New York Times az év tíz legjobb könyve közé választotta, ahogyan Barack Obama is ajánlotta, mint az év egyik legfontosabb könyvét.

Jim Crace: Az utolsó aratás

Az aratás utáni nap az eldugott angol falu lakói számára a jól megérdemelt pihenés és lakomázás napja. Az eget azonban két füstfelhő csúfítja el, és az örömteli várakozást riadalom és gyanakvás váltja fel.

Az egyik füstfelhő a gazda felgyújtott pajtáját jelzi, a másik a jövevények tüzét, akik az újonnan elfogadott földtörvény értelmében azt remélik, így szerezhetnek jogot a maradásra.

A falusiak szemében a két tűz nem lehet véletlen, az erőszakos tűz erőszakos jövőt sejtet. Ráadásul egy másik idegen is érkezik a földesgazda meghívására, hogy kimérje és feltérképezze a földet. Jelenléte még a földfoglalókénál is nagyobb fenyegetést jelent.

A felgyorsult és megállíthatatlan események hatására a falu élete hét nap alatt szétesik, az aratás örömét füst és félelem keseríti meg, ártatlanok szenvednek büntetést, és beköszön a halál.

Jane Corry: Vértestvérek

Három kislány iskolába indul egy napsütéses, májusi napon. Egy óra múlva az egyikük halott.

Tizenöt évvel később találkozunk a két túlélővel, Alisonnal és Kittyvel. Nagyon különböző életet élnek. Kitty egy otthonban lakik, nem képes beszélni, és nincsenek emlékei a balesetről, sem a tragédia előtti múltról. Alison rajztanár, első ránézésre teljesen normális nő. Ám ez csupán a látszat, ami megtévesztő lehet. Amikor állást vállal egy börtönben, végre fény derülhet az igazságra.

Valaki figyeli őket, és bosszúra készül… Vajon kit akar megölni?

John „Lofty” Wiseman: SAS túlélési zsebkönyv

Ebben a kötetben, amely a túrázók és az utazók nélkülözhetetlen társa, John „Lofty” Wiseman egykori SAS-kiképző megtanít arra, hogyan maradjunk életben minden körülmények között.

A világszerte több millió példányban eladott sikerkönyv színes illusztrációi és a praktikus tanácsai hozzájárulnak ahhoz, hogy az olvasó felkészülhessen az összes lehetséges túlélési helyzetre.

Robert Masello: A Medúza-amulett

Robert Masello új thrillerében David Franco, a zseniális, de szkeptikus ifjú kutató egy legendás műtárgy nyomába ered: egy amulettet keres, amelyet Benvenuto Cellini, a reneszánsz Itália kézművesmestere készített. Az amulettet a szépsége mellett a varázsereje teszi értékessé, ugyanakkor igen veszedelmesnek tartják. Az egyszerű nyomozásnak induló kaland intrikák szövevényévé válik. Franco Loire menti kastélyokban és római palazzókban kutat a kincs után, hogy megfejtsen egy rejtélyt, amely ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget.

A tudós egy sötét titkokat ismerő, gyönyörű firenzei lányt hív segítségül, s orgyilkosokkal a nyomában néz szembe egy sokkal erősebb gonosszal, mint amitől rémálmaiban rettegett. Lélegzetelállító fordulatokban bővelkedő utazásuk Chicago utcáitól a nagy francia forradalom káoszáig vezet.

Sarah Pinborough – 13 perc

13 percig halott voltam.Nem emlékszem, hogyan kerültem a jeges vízbe, de egyet tudok: nem baleset volt. És nem akartam öngyilkos lenni. Azt mondják, tartsuk magunkhoz közel a barátainkat, az ellenségeinket viszont még közelebb, de tizenévesen nehéz közöttük különbséget tenni. A barátaim szeretnek, tudom, hogy így van. De ez nem jelenti, hogy nem próbáltak megölni.

A könyv filmes jogai már elkeltek, a regényből készült sorozatot a Netflixen láthatják majd a nézők.

P. D. James: Nem nőnek való

A cambridge-i egyetemről utolsó évében kimaradó, jóképű Mark Callender neveltetéséhez méltatlan módon halt meg: felakasztva találtak rá, a száján halvány rúzsnyommal. Gazdag apja nem nyugszik bele a hivatalos véleménybe, amely szerint öngyilkosságot követett el, és felfogadja a kezdő magándetektívet, Cordelia Grayt, hogy derítse ki, mi kergette a fiát az önpusztításba. Amikor azonban Cordelia összerakja a minduntalan megdöbbenést keltő és igencsak bűzlő ügy mozaikjait, nem Mark indítékaira, hanem rég eltemetett szennyes titkok és szégyenletes bűnök hosszan kígyózó sorára bukkan, és egyre erősebbé válik a gyanúja, hogy gyilkosság történt.