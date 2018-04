Elstartolt a Funzine VOICE! – Videópremier

Április 1-gyel nemcsak a húsvéti nyúl robban be, hanem a Funzine VOICE is Cintivel és Andrissal. De mi is az a Funzine VOICE, és egyáltalán ki az az Andris? Meg egyébként hogyan is ejtik: Funzájn? Fánzájn? Fánzine? A ma esti videópremierünkből minden kiderül!

A Funzine VOICE-szal tehát új fejezet kezdődik a magazin életében, ugyanis mostantól nem csak írásos formában jelentkezünk, hanem sok-sok forgatott videóanyag és még több Facebook live segítségével mutatjuk be nektek Budapestet, a legjobb programokat, a legizgalmasabb újdonságokat, és mindent, amiről tudni érdemes ebben a városban. Képben leszünk, hogy képbe kerüljetek! A VOICE két műsorvezetője Krajnyik Cinti lesz, kedvenc főszerkesztőnk, szakállas társában pedig Szijj Andrist üdvözölhetitek!