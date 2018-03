A hétvégére már tényleg megérkezik a tavasz – Mutatjuk a legjobb programokat

Nincs mese, már meteorológiai értelemben is megérkezett a tavasz, úgyhogy most már tényleg elfeledkezhetünk decemberig a mínusz fokokról és a hóról. A jó programokról azonban ezúttal sem mondunk le, sőt, még több, még jobb és még szórakoztatóbb programokkal köszöntjük a tavaszt! Mutatjuk is a legjobb hétvégi programokat!

Csütörtök – március 22.

Lelki sérelmek: hogyan alakítsuk őket erőforrásunkká? – H13 – 18:30

Tudtad, hogy azok, akiket több veszteség, sérelem ért magasabb érzelmi intelligenciával és elmélyültebb önismerettel rendelkezhetnek? Hogy szert tehetnek olyan képességekre, amikre mindezen események bekövetkezte nélkül kevesebb lett volna az esélyük?

Az előadás témájáról itt olvashatsz többet.

Kezdőmondat Szöllősi Mátyással – Petőfi Irodalmi Múzeum – 18:00

A Váltóáram című könyv egésze olyan kaleidoszkóp, amely furcsa fényben láttatja az egyes fejezetek különböző életkorú, társadalmi helyzetű hőseit. Pontos történetek, állni látszó világok. A mi hétköznapjaink, ahogy nem látszanak soha – és amilyennek talán nem is akarjuk látni. És ezeket a hétköznapokat egy költő írja és fényképész örökíti meg: Mátyás Szöllősi prózakötete magán viseli, hogy írója egyben fotós és költő is. Az író teremt és megőriz egy világot: fotósként megérteni próbálja azt a látványt, amihez költőként megteremti a szavakat. És a szavak pontosak lesznek, a képek pedig élesek. A szerzővel a Váltóáram című kötetéről és készülő regényéről Horváth Csaba beszélget.

A Facebook-eseményért kattints ide.

A Kör – Igaz történetek tíz percben – Magvető Café – 19:30

Mindenkinek van olyan saját, igaz története, talán nem is egy, amelyik sorsfordító, vagy olyan rendkívüli, képtelen vagy mulatságos, hogy egyszer el kell mesélni. Úgy tűnik, egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy visszatérjünk e műfaj közvetlen erejéhez. A szabályok egyszerűek: saját, igaz történeteket mondanak el, jegyzetek nélkül, tíz percben.

Részletek: itt.

YKRA Kemping’73 Launch Party – Zun Store – 19:00

A Zun Store-ban bemutatják az YKRA tavaszi-nyári limitált szériás KEMPING’73 mintáját, amelyet egyik kedvenc magyar grafikusunk, Csordás Levi tervezett. A minta túrázási emlékeket idéz fel gyermekkorunkból, amikor még a macisajt elengedhetetlen kelléke volt a kirándulásoknak, a szalonnát a frissen vágott kenyérre csöpögtettük és a gyermekvasúton lógattuk ki a fejünket, ahogy suhant el mellettünk az erdő.

További infókat itt találsz.

Péntek – március 23.

Future of Marketing konferencia – BMC – 10:00

Azzal, hogy minden mérhetővé vált, megváltozott, ahogyan tervezünk, optimalizálunk és kivitelezünk. Az adatok ugyanakkor a tartalom minőségére is hatással vannak – segítenek, hogy a márkák egyedi vásárlói élményt nyújthassanak. A tartalom folyamatosan új formát ölt és felértékelődik, mert a jó content a kulcs az elkötelezett vásárlókhoz. Ez az a pont, ahol tartalom és adat összeér!

További infóért kattints ide.

1 Napos “Home Barista” tanfolyam – Barista Campus – 10:00

Barista tanfolyam és képzés a hagyományos olasz barista iskolán túllépve, az “újhullámos” kávé kultúrát helyezi előtérbe, komolyabb amerikai és nyugat-európai befolyással. Mindehhez párosul még hazánk egyik legmodernebb barista eszközparkja, amelyben megtalálsz mindent, amivel a munkád során találkozni fogsz.

További infókat itt találsz.

Viszontlátásra odafönt – beszélgetés és díszelőadás – Uránia – 18:00

A vetítést beszélgetés követi Györffy Ágnes százados, klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus és Ungváry Krisztián történész és egyetemi oktató segítségével, akik betekintést engednek az első világháború utáni évekbe, és szóba kerül a katonákat érő poszttraumás stressz is. A moderátor Csákvári Géza.

Részletek: itt.

Wannabe XXL – Best of 90’S + 00’s – Akvárium NagyHall 23:30

Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat? Pop, csillám és szabadság. Egy új fülbemarkoló románc a régi szerelem emlékére.

Részletek: itt.

NAZA // Budapest – Akvárium Klub – 23:00

Jöjjön, aminek jönnie kell, íme a Naza első klubkoncertje! Jegyárak: kedvezményes elővételi: 2000 ft, normál: 2500 ft.

További infóért kattints ide.

Szombat – március 24.

Bodylotion co-dance: Párbaj – MU Színház – 20:00

Ceremoniális táncperformansz, melyben a bodylotion co-dance harcos szellemű női aktivistái ellentmondást nem tűrően kivárnak, talpraesnek, kicseleznek, szembesítenek és komolyan veszik magukat. Sziklaszilárd hit, küzdelem, igazság, félelem, várakozás, harag, bosszú, kiegyezés?

További infókat itt találsz.

Lajkó – Cigány az űrben (premier előtti vetítés) – Uránia – 20:00

1957 elején a Nagy Szovjetunió úgy dönt, hogy baráti országai közül Magyarországnak ad esélyt, hogy kiválassza a földkerekség első kozmonautáját, aki majd az első ember lehet az űrben. Karmazsin Jenő elvtárs, a Kunmadarasi Vörösiszap Termelőszövetkezet elnöke tudja is, ki lehetne a legmegfelelőbb jelölt a nagy utazásra: Serbán Lajos, azaz Lajkó, ahogy mindenki hívja, már gyermekkora óta betegesen vonzódik a csillagokhoz.

További infók a vetítésről: itt.

Kössünk Össze Jótékonysági Vásár és Árverés – PwC Hungary – 14:00

Kössünk Össze Jótékonysági Vásár és Árverés március 24-én kerül megrendezésre a PwC Hungary Székházában! Az esemény során a használt ruhák megvásárlásával befolyt adományok teljes összegét a mezőkövesdi Add a kezed Lakóotthon és Napközi javára ajánlják fel.

A részletes programért kattints ide.

Claptone – Akvárium Klub // NagyHALL – 23:30

Claptone-t sokan misztikus, arany maszkjáról és a közönségét teljesen megbabonázó zenei hangzásvilágáról ismerik. A house zene egyik legkiemelkedőbb ikonja megjárta már a világ legnagyobb városait és főfellépője a legismertebb fesztiváloknak is, mint a Tomorrowland vagy a Welcome to the future.

Részleteket itt találsz.

Vasárnap – március 25.

Dél-Amerikai Sunday Brunch – Araz Étterem -12:00

Egy kontinens, amelyen szinte minden országnak és régiónak megvannak a saját gasztronómiai hagyományai. Óriási különbség van az ételek feldolgozásában és a táplálkozási szokások is egészen eltérőek. A színes földrajzi adottságoknak köszönhetően a szakácsművészet egy kis kreativitással könnyedén kibontakozhat a csodálatos alapanyagoknak: roppanós zöldségeknek, megannyi egzotikus gyümölcsnek, fantasztikus tenger gyümölcseinek köszönhetően. Márciusban a mesés kontinens, Dél-Amerika kincsei kerülnek az asztalra – mi már izgatottan várjuk!

Részletekért kattints ide.

Mindfulness a Gellérthegyen – Gellérthegy – 10:00

Sétálj fel a friss, tavaszi időben a Gellérthegyre és közben gyakorold az éber figyelmet, az összpontosítást és az elengedést! Majd tudatosítsd, mit tapasztaltál! Beszélgessünk az elakadásokról, s azok feloldásáról! Mindfulness technikákat tanulhatsz meg és gyakorolhatsz be, amelyek segítségével elégedettebben és boldogabban éled majd mindennapjaidat.

Részleteket itt találsz.

Vario Kerítés a Garden Expo 2018-on – Papp László Sportaréna – 10:00

Gyere el Magyarország legnagyobb kerti életmód kiállítására, töltődj fel ötletekkel, nyerj ihletet és alkoss olyan kertet vagy teraszt magadnak, amiben mindig, mindenki mosolyog! Kerti bútorok, grillek, árnyékolók, kerti gépek és szerszámok, kültéri világítás, medencék, szaunák, öntözéstechnika, kerítés és inspirációban gazdag bemutatókertek várnak a Budapest Sportarénában.

Részletekért kattints ide.

Recirquel Újcirkusz Társulat: Párizs Éjjel – Müpa – 19:00

A Párizs Éjjel a harmincas évek perzselő varietévilágát tárja elénk, annak minden érzékiségével, bájával és tiltott vágyaival megbolondítva/ felejthetetlenné téve az előadást. Mondén hangvételével a társadalom margóján élő prostituáltak, lecsúszottak és titkos szeretők csalóka életképeit állítja színpadra. Lenyűgöző artisták, táncosok és zenészek keltik életre a korszak dekadens és fülledt erotikájú világát, felidézve a századelő párizsi lokáljainak vággyal teli és szerethető miliőjét.

További információkért kattints ide.