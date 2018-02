IMAX film készült az imádnivaló pandákról

A behemót, ugyanakkor gyermekien bájos pandák rengeteg vicces amatőr videóban feltűntek már az interneten, most azonban profi stáb kapta lencsevégre őket.

Az óriási, jámbor plüssmackókra hasonlító pandák sajnos fokozottan veszélyeztetettek, évek óta a kihalás szélén álló fajok közé sorolják őket. Szerencsére az ember beavatkozása eseteként előnyökkel jár, így a pandák megmentésére nagy hangsúlyt fektetnek Kínában. Több rezervátum és mesterséges szaporító központ is létrejött, hogy a faj ismét erős példányszámmal bírjon.

Miről szól a film?

A Panda című dokumentumfilm a Chengdu Panda Base központban dolgozó tudósok erőfeszítéseit mutatja be, egy amerikai tudóssal kiegészülve, hogy a Qian Qian (ejtsd: Csen Csen) nevű nőstény pandát felkészítsék arra, hogy fogságban született egyedként visszatérhessen a vadonba. A filmet a ’Born To Be Wild’ és ’Lemurs sziget: Madagaszkár’ című filmek alkotóiként ismert David Douglas és Drew Fellman készítette, akik IMAX kamerákkal rögzítették a felvételeket, és a szívmelengető történethez Mark Mothersbaugh zeneszerző komponált zenét.

A róluk készülő film április 6-án jelenik meg és 3D-ben is elérhető lesz. A „Pandas” azaz Pandák című IMAX dokumentumfilm készítője a Warner Bros. Pictures, akik Kristin Bell amerikai színésznőt kérték fel a narrátori szerepre. Az előzetes alapján egy nagyon jó filmre számíthatunk, és április 6-tól láthatjuk majd a széles mozivásznon. Mi már tűkön ülve várjuk, hogy nálunk is vetítsék. Addig is, itt a trailer!