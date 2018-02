Még élvezetesebb lesz a repülés – VIP szolgáltatást indított a Budapest Airport

Ha igazi világjáró vagy, jó hírünk van: a budapesti reptér elindította VIP szolgáltatását, mely a váróteremtől kezdve a luxustranszferig még kényelmesebbé és gondtalanabbá teszi az utazást.

Új, személyre szabott repülőtéri szolgáltatást indít a Budapest Airport a 2A Terminálon, exkluzív terméket kínálva azoknak az utasoknak, akik valami egyedit keresnek. A diszkrét bud:vip szolgáltatást igénybe vevő induló és érkező utasok számos kényelmi szolgáltatást élvezhetnek, az új VIP várótól a repülőgéphez és a repülőgéptől biztosított luxustranszferen át a külön utasbiztonsági csatornáig.

A prémium kényelmet kereső utasok immár a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is igénybe vehetnek exkluzív szolgáltatást, amely számos személyre szabott megoldást kínál. A bud:vip szolgáltatás része a dedikált kísérő a teljes repülőtéri tartózkodás idejére, a gyorsabb be- és kiszállás, a hordár, és privát sofőrös transzfer is kérhető a város és a repülőtér között.

Az új bud:vip szolgáltatás bázisa a 2A Terminál indulási szintjén található új VIP váró, ahol minőségi étel- és italkínálat várja az üzleti és egyéb VIP utazókat, akik, ha idejük engedi, a repülőtér egyik éttermének étlapjáról is rendelhetnek. A váróban a legmodernebb technikai eszközök, internetelérés és különlegesen kényelmes luxusbútorok állnak a vendégek rendelkezésére. A luxusváró és az exkluzív szolgáltatás kifejezetten azokat az utasokat célozza, akiknek a repülőtéren eltöltött idő alatt is kiemelten fontos a kényelem.

A VIP szolgáltatási csomag telefonon és online egyaránt megrendelhető, mind az induló, mind pedig az érkező utasok számára. További információk a vip.bud.hu oldalon olvashatók.