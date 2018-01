Végre szobrot kap Elvis Presley Budapesten?

Priscilla Presley is támogatja, hogy Budapest szoborral tisztelegjen Elvis emléke előtt. A rock and roll legenda volt felesége, egyetlen gyermekének édesanyja június 6-án látogat Magyarországra a Wonder of You turné keretében, és a szervezőktől értesült arról, hogy a rajongók egy Elvis szobor felállítását szorgalmazzák a fővárosnál.

Mint ismeretes, a Magyar Elvis Klub – a rajongók kezdeményezésére – évek óta küzd azért, hogy Budapesten az Elvis Presley-ről elnevezett park közepén egy Elvis szobor álljon, felkeresték az önkormányzatot és gyűjtést is szerveztek annak érdekében, hogy összejöjjön a terv megvalósításához szükséges összeg.

Priscilla Presley a budapesti koncert szervezőitől értesült a magyar rajongók erőfeszítéseiről, sőt arról is, hogy közterületet neveztek el a magyar fővárosban néhai férjéről.

Ez hihetetlen. Ebből is látszik, hogy milyen hatással volt Elvis a világra. Bár már több mint 40 éve nincs köztünk, zenéjével, személyiségével olyan nyomot hagyott, amelyet nem lehet kitörölni. Ő maga valószínűleg soha nem gondolta volna, hogy évtizedekkel a halála után Magyarországon felavatnak egy róla elnevezett teret, egyszer pedig talán szobrot is állítanak neki

– fejezte ki örömét Priscilla Presley, a világsztár örökségét ápoló Elvis Presley Enterprises egyik alapítója.

Fantasztikus dolognak tartom, hogy a város vezetősége támogatta, hogy Elvisről nevezzenek el egy parkot. Köszönöm a rajongóknak is, hogy szorgalmazzák a szobor felállítását, remélem sikerrel járnak

– jelentette ki Priscilla Presley.

Elvis életművének halhatatlanságát jelzi, hogy a Wonder of You turné koncertjei világszerte stadionokat töltenek meg. Budapestre június 6-án érkezik meg a showműsor. Elvis hatalmas kivetítőkön idézik meg és egy teljes szimfonikus zenekar kíséri majd az énekét. Azon szerencsések, akik látták Elvist a színpadon, felidézhetik élményeiket, a többség pedig most először érezheti át, hogy milyen lehet egy igazi, élő Elvis koncert.

A főváros 2011-ben döntött arról, hogy Budán Elvis Presley-ről nevezzenek el egy közterületet. Amellett, hogy az énekes a XX. század talán legnagyobb hatású könnyűzenei ikonja volt, segítséget nyújtott a nélkülözőknek és kiállt az 1956-os forradalom mellett is, emiatt 2011 óta a főváros díszpolgára. Egy amerikai műsorban több tízmillió néző figyelmét hívta fel a szabadságharcra és kérte, hogy gyűjtsenek pénzt a nehéz helyzetbe került magyaroknak.