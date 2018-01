Nem feltétlenül kell a ködös Albionig utazni egy csipetnyi angol életérzésért, hiszen a főváros szívében működő Black Cab Burger londoni hangulatot idéző, izgalmas ízkavalkáddal vár és garantáltan levesz a lábadról.

A Black Cab Burger Rákóczi utcai éttermében jártunk, ami maga a Paradicsom a hamburger szerelmeseinek. Modern, barátságos atmoszféra fogadja a vendégeket a piros, a fekete, a fehér és az okkersárga stílusos kombinációjával, ami a logón kívül a hely dizájnjában, a falak dekorációjában is megjelenik London jelképeivel együtt. A tulajdonost külföldi élményei inspirálták a hely megnyitására és a Black Cab név is egy angol jellegzetességnek, a fekete taxiknak köszönhető.

Fotó: www.lindafoto.hu

Minőség és fenntarthatóság

A dizájntól az alapanyagok beszerzéséig minden egy lelkes kis csapat munkáját dicséri, akik szívvel-lélekkel dolgoznak az étterem sikeréért. Nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi, friss alapanyagokra, valamint igyekeznek környezetbarát módon üzemelni. Ennek része a szelektív hulladékgyűjtés, LED lámpák és bio tisztítószerek használata, ráadásul náluk PET palackot sem találni.

Mennyei ízkavalkád

A menüre pillantva egyértelművé válik, hogy nem egy átlagos hamburgerezőben járunk. A kreatív „make your own burger”, azaz tervezd meg a saját burgered koncepciónak hála a vendégek kiválaszthatják a zsemle méretétől kezdve a húst – csirke, marha, lazac – és a feltétetek is, extraként pedig akár kéksajtot, grillezett ananászt vagy tükörtojást is lehet kérni. A ház specialitásaival szintén megéri próbát tenni, mi például az egyik kedvencet, a Cabbie Burgert kóstoltuk meg elsőként. A csemegeuborka, a roppanó jégsaláta, paradicsom, fehér hagyma és a tökéletesen megolvadt angol cheddar sajt ízletes kombinációja remekül harmonizál a közepesen megpirított marhahússal, és enyhén csípős jalapeño paprikával rázza fel az ízlelőbimbókat. A hab a tortán a ropogós bacon, valamint a majonéz, ketchup, mustár és BBQ szósz tökéletesen eltalált mixe, mindez egy puha hamburgerzsemlében tálalva.

Fotó: www.lindafoto.hu

A Black Cab büszkeségét, a Big Smoky Burgert sem hagyhattuk ki, főként azért, mert ez a specialitás 2016-ban elnyerte a Hellmann Hamburger Bajnokság első helyért járó díját. Már egy harapás után tisztán látjuk, miért: marhahús, bacon, pirított hagyma és friss zöldségek kiváló kombinációját adja, és minden alkotóelem ízét egyenként is érezni benne, mielőtt tökéletes ízharmóniában összeolvadnak a szánkban.

Fotó: www.lindafoto.hu

A Black Cab friss, (nem mirelit!) sült krumplija is szerepelt a “must-try” listánkon, és karakteres malátaecettel meghintve kóstoltuk meg. A britek nagy kedvence ez a különleges öntet és azt kell mondjuk, tudnak valamit! A frissen sült, aranybarna krumpli ízét remekül hangsúlyozza, minket teljesen levett a lábunkról. A következő “fogás”, ami az asztalunkra került egy különleges, kéksajtos saláta, amiben a jégsaláta, a paradicsom és az almaszeletek mellett grillezett bacon és isteni mézes-mustáros szósz gondoskodott ízlelőbimbóink elkényeztetéséről. Mit is mondhatnánk, felejthetetlen az az ízharmónia, ami ebben a salátában megtestesül, és repetáért kiált.

Fotó: www.lindafoto.hu

Életérzés

Bárcsak maradt volna még hely a gyomrunkban, hogy letesztelhessük a Black Cab finom hot-dogjait (frankfurti virslivel vagy fehér grillkolbásszal) és a csupacsoki, házi brownie-t! Tele hassal viszont jobbnak láttuk, ha kulináris felfedező túránkat inkább az italszekciónál fejezzük be. Az angol üdítőitalok, ciderek, Fuller’s sörök (üveges/csapolt) és magyar gyümölcslevek listájából végül a Crabbie’s frissítő, édeskés gyömbérsörét, és egy autentikus, karakteres csapolt sört (Fuller’s London Pride) kóstoltunk; mindkettő tökéletes kísérője volt a hamburgerünknek. Mindenképpen visszatérünk!