A csillagok szerint különleges évünk lesz

2018-ban kellemes harmóniára és csodás látványokra tehetünk szert a csillagok szerint.

Minden évnek van uralkodó bolygója. Tavaly a legnagyobb fényességünk, azaz a Nap uralkodott, melyet idén a Vénusz vált, ami a Jupiter után a legjobb hatású bolygó. Ez persze nem azt jelenti, hogy kevesebb tűzhatásra számíthatunk, hiszen a Vénusz a szerelem bolygója, ami pont elég tüzet rejt magában az emberiség számára.

A Vénusz azt hozza magával, hogy ebben az évben sokkal vidámabbak, felszabadultabbak, egyben békésebbek lehetünk.

Nyilván nem a világbékére kell számítanunk, de remélhetőleg segít leküzdeni a félelmeinket, melyek meggátolják, hogy a tettek mezejére lépjünk.

Már az év eleje alapvetően úgy kezdődött, hogy január másodikán az Uránusz előre indult, mellyel egy hosszú, 11 hetes időszakot nyitott meg, mely azt segíti elő életünkben, hogy az eddig átgondolt terveinket most nagy léptekkel, nagy erőbedobással valósíthassuk meg. Ezt a haladást augusztusban hat bolygó egyszerre történő hátramozgása állítja majd meg, mely az újragondolást, az ismétlést, a múltba tekintést hozza el számunkra. Tökéletes pillanat lesz arra, hogy az év addig eltelt bő félévét átnézzük, mielőtt a hátralévő pár hónapra koncentrálnánk.

Bár a nagybolygók közül egyedül a Jupiter vált majd jegyet októberben a Skorpióba, a többiek más bolygókkal való találkozásai rengeteg színes fordulatot hoznak majd az életünkben. Ezt teszi majd a Mars is, ami öt hónapot tölt el a Bak jegyében, ami minden tekintetben forró nyári időszakot ígér, májustól kora őszig.

A Vénusz uralta évben sokkal könnyebben kötünk barátságokat, könnyebben találjuk meg a szerelmet, együttérzőbben, szeretetteljesebben bánunk majd másokkal, több jó érzést adunk a világnak, ami ránk is jó hatással lesz majd.

A Vénuszhoz köthető a pénz és luxus fogalma is. Amire érdemes odafigyelni, hogy nem feltétlenül azt hozza magával, hogy több pénzünk lesz, hanem előfordulhat, hogy meggondolatlanul költekezünk majd fölösleges dolgokra.

Érdemes lesz két lábon állni a földön 2018-ban, odafigyelni a jó gondolatokra és kihasználni azt, hogy bármi megtörténhet, amiből az ügyesek nagy előrelépéseket lesznek képesek kovácsolni!

Égi jelenségekben is gazdag évre számíthatunk. Már az év első hónapja úgy telik, hogy teliholddal kezdődik és azzal is ér véget. Azt a jelenséget, amikor egy hónapban kétszer is telihold van, kékholdnak hívják. Ez az évben megismétlődik majd még egyszer, mert március 2. és utolsó napján is telihold lesz.

Mindezt tovább szépíti, hogy a január 31-i és a július 27-i teliholdak Teljes Holdfogyatkozást hoznak, de lesz több részleges Nap- és Holdfogyatkozás is, melyeknek időpontjait és látóhelyszíneit ide kattintva találjátok meg.

Február 16-án a kínai asztrológia is évet vált, mely a Kutya évét hozza el. A föld jegyű és ezzel Föld-Kutya évének kikiáltott 2018-as időszak a Föld gyógyulását és stabilizálását hozza el, miközben az emberek életében az őszinteséget és tisztességet erősíti, melyekkel családi és baráti kapcsolataink jobbá válhatnak.

Erre szükségünk is lesz, hiszen az elmúlt évek digitális világnövekedésében a legfontosabbat, egymást egy kicsit távolabbra engedtük, mint kellett volna. Egészen véletlenül a Funzine soron következő kerekasztal-beszélgetésének is ez a témája, mellyel remélhetőleg mi is hozzáteszünk a különböző pozitív asztrológiai jóslatok beteljesüléséhez.

Minden más múljon rajtatok, használjátok fel jól a Vénusz évét!