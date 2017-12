13 tipp, hogy ne edd magad degeszre karácsonykor

Elérkezett a karácsonyi nagy habzsolás ideje. Ha nem szeretnéd plusz 5 kilóval és gyomorrontással zárni az ünnepeket, mutatunk néhány praktikát, amiket ha betartasz, nem kell attól tartanunk, hogy betegre esszük magunkat.

Karácsony a szeretet ünnepe. Meg persze a családi kajálásoké, amikor összesereglik apraja-nagyja, hogy együtt legyünk, ünnepeljünk, beszélgessünk és persze együnk. Minden asztalra más és más fogások kerülnek, de azért elég sanszos, hogy halászlé, töltött káposzta és bejgli lesz az ünnepi menüben. Ilyenkor sajnos nemcsak egyszer, hanem kétszer, háromszor (és még sorolhatnánk) szedünk magunknak a finomságokból.

Általában csak karácsony után jövünk rá, milyen sokat ettünk az ünnepek alatt, amire gyakorta a nadrágunk derékbősége is emlékeztet. Idén viszont más lesz az ünnep, mivel összeszedtünk pár olyan tippet, amivel talán kevesebbszer dőlünk ki bejglivel eltelítve, hasfájósan.

Következzen a 13 nyerő tippünk:

Étkezés előtt fél-egy órával együnk gyümölcsöt.

A gyümölcsök segítik az emésztést, a táplálék gyorsabb feldolgozását. Közvetlenül evés előtt ne fogyasszuk, inkább jóval előtte.

Evés előtt ér egy kocka csokit enni.

Ki gondolt már ilyen kényeztetésre? Állítólag jó hatással van az emésztésre, ha étkezés előtt megeszünk egy kocka csokoládét. Ne valami ócska legyen, hanem legalább 60-70% kakaótartalmú étcsoki.

Együnk többször, de kevesebbet.

Ha három étkezésben próbáljuk felfalni az ünnepi menüt, ne csodálkozzunk, ha feszül majd rajtunk a nadrág. Hiába a nagy választék, 2 óra múlva is lesz még abból a káposztából, és a gyomrunk is jobban fog neki örülni! Egyébként is a napi ötszöri étkezés az egészséges.

Fogyasszunk sok gyümölcsöt.

Nem csak étkezés után jön jól a gyümölcs. A nagy lakomák során ugyanis gyorsan felszívódó szénhidrátokat viszünk be a szervezetünkbe, melyektől fél-1 óra elteltével újra éhesnek érezhetjük magunkat. Na, ilyenkor nem egy szelet sült pulyka fog segíteni, hanem némi lassú felszívódású szénhidrát, például a zöldségek, gyümölcsök. Egy hámozott répa igen jót tesz velünk!

Tartsunk szünetet a dínomdánom közepette.

Nem kell sietni. Tök jók vagyunk 15 perc múlva is. Azaz nem kell mindent egyszerre megenni. Egy fogás után dőljünk neki a széktámlának, beszélgessünk, nevetgéljünk, igyunk pár korty vizet, majd újra jöhet egy fogás.

Dobd el a cigi-kávé kombót.

Tévhit, hogy a dohányzás és a kávézás segítik az emésztést. A dohányzástól a gyomor és nyelőcső közötti terület ellazul, ami refluxhoz vezet, a kávé pedig csak a gyomorsav-termelést fokozza. Egyik sem az emésztés javára szolgál, max csak úgy érezzük.

Játssz a méretekkel.

Ha kistányérra szedjük az ételünket, akkor a kis adag is nagyobbnak fog tűnni. Így becsaphatjuk agyunkat és úgy tűnik, mintha bezabáltunk volna. Max a salátát érdemes nagy tányérra szedni, akkor is, ha a családi ünnepi étkészlet csak ilyenkor kerül elő.

Egyél lassan.

Ülj a leglassabban evő ember mellé, mivel sokszor már azért is telehabzsoljuk magunkat, mert az asztaltársaságunk többi tagja is mértéktelenül falatozik. Gyomornak megrágott, kényelmesen elfogyasztott ételre van szüksége, hogy nyugodtan végezhesse a dolgát.

Részesítsd a kedvenceket előnyben.

A kedvenceidet mindenképp kóstold meg, de szedj belőlük mértékkel, hogy a többi ételből is tudj falatozni, óvatosan.

Kerüljön kevesebb étel az asztalra.

A terülj-terülj asztalkám jó, de nem célra vezető. Minél több minden van egyszerre az asztalon, annál többet akarunk majd enni. Érdemes a fogásokat szépen sorban felszolgálni és utána leszedni az asztalról.

A csontok maradjanak az asztalon.

Felmérések szerint sokkal több csirkeszárny fogy akkor, ha a csontokat folyamatosan eltüntetik az asztalról. Így van ez bármi mással is, így nyugodtan maradjon egy kis rumli, mert akkor kevesebbet fogunk enni.

Sziesztázzunk, legalább ilyenkor!

A szieszta más országokban elfogadott hétköznapi cselekvés, mely a mi kultúránkban nem terjedt el. Sajnos, mert nagyon jó hatással van mind az emésztésünkre, mind idegrendszerünkre. Szóval legalább karácsonykor dobjuk magunkat hanyatt fél órára, egy órára, akár többre is a nagy evés után. (Állítólag 26 perc az ideális ebéd utáni alvás)

Kerüljük az állandó nassolást.

Erre tökéletes példa, ha letakarjuk az ételeket. És nem folpakkal, hanem olyannal, ami nem átlátszó, mert így még kevesebbszer gondolunk majd az íncsiklandó sütikére.