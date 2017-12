5 karácsonyi CD, amivel idén sokkol a zeneipar

Valamilyen okból kifolyóan minden évben tucatnyi énekes(nő) gondolja úgy, hogy karácsonykor egy ünnepi CD-t ad ki, abban reménykedve, hogy az ő előadásában a Santa Claus is Coming to Town úgy fog hangozni, mintha még sosem hallottuk volna az unalmassá vált karácsonyi dalt.

5 olyan karácsonyi CD-t gyűjtöttünk össze, melyeket bár némi szkepticizmussal fogadunk, mégis bízunk benne, hogy jól fognak szólni szenteste, az ajándékcsomagolás közben.

Sia – Everyday is Christmas

Semmi kétség nem fér hozzá, hogy Sia istenadta tehetség, ezért imádjuk is őt. Az utóbbi albuma már kissé mainstreamesebb lett, mint a 1000 Form of Fears, és leginkább rádió-kompatibilis, bulizós számok hallhatóak rajta. Most ismét stílust váltott az énekesnő, és karácsonyi csomagolópapírba burkolta a dalait. Hát… reméljük, jó lesz.

Elvis Christmas

Bár Elvis nem éppen a karácsonyi dalai miatt vált híressé, idén talán erről az oldaláról is jobban megismerhetjük a legendát. Mindezért köszönet az angol Royal Philharmonicnak, akik megpróbálták egy picit felfrissíteni Elvis több évtizedes karácsonyi zenéiét, úgy, hogy hangszeres kísérettel látták el őket.

Gwen Stephani: You Make It Feel Like Christmas

Itt van egy iskolapéldája annak, hogyan próbálják meg a sztárok visszaszerezni a médiafigyelmet maguknak egy karácsonyi album piacra dobásával. A klasszikus ünnepi nóták mellett valószínűleg Gwen egy-két új szerzeménye is felcsendül majd a CD-n, amin természetesen a párja, az énekes Blake Shelton is mikrofont ragadott.

Lindsey Stirling: Warmer In Winter

Lindsey Stirling, aki februárban nálunk is fellépett, idén zöld utat engedett a karácsonyi bezsongásának. A hegedű-virtuóz október közepén megjelent ünnepi CD-je egészen az első helyig jutott az USA-ban a karácsonyi CD-k top listáján. Lehet, hogy hegedűn még a mikulásos dalok is jobban szólnak?

Hanson – Finally, It’s Christmas

Emlékeztek még a 20 évvel ezelőtti MMMBop nevű slágerre, amit három szöszi kisfiú énekelt? (Segítségért katt ide.) Na, a srácok azóta már felnőttek és most egy karácsonyi CD-vel akarják visszaszerezni a ’90-es évek végén rájuk irányuló médiafigyelmet. Talán most sikerül is nekik: a sok feldolgozás mellett 4 saját szerzemény is felkerült a lemezre, melyre az eddigi eladási adatokat tekintve nyitottak is a tengerentúlon.