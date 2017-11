5 film, amit látnod kell karácsony előtt

Mielőtt még elkezdenénk a fát díszíteni és jóízűen eltüntetnénk néhány rúd bejglit, ajánlunk 5 filmet, melyeket érdemes bezsúfolnod a naptáradba, hogy még az ünnepek előtt megnézhesd őket.

Paddington 2

Paddington remekül érzi magát új otthonában a Brown családnál, Windsor Gardensben, ahol hamar a környék közkedvelt tagja lett, hála, hogy mindenkinek osztogatja a marmeládjait. Amikor a kedves maci rájön, hogy Lucy nénikéje hamarosan a 100. születésnapját ünnepli, elhatározza, hogy egy különleges ajándékkal szeretné meglepni. Ezt meg is találja Mr. Gruber régiségboltjában, egy különleges könyv formájában. Paddington munkába is áll, hogy összegyűjthesse az ajándék árát, ám mielőtt még megvehetné a kincset érő könyvet, valaki ellopja.

Premier: november 30.

Az igazi csoda

Sosem könnyű egy új környezetbe beilleszkedni. Főleg, ha iskolások vagyunk, ráadásul csak ötödikes korunkban csöppenünk bele a suli világába. August Pullman ugyanis deformált arccal született, ezért az édesanyja, hogy megóvja a kortársai csúfolódásától mindeddig otthon nevelte a kisfiát. Vajon hogyan tud beilleszkedni a különös arcú kisfiú az iskolába? És hogyan fogadják be társai őt?

Premier: december 14.

Star Wars: Az utolsó Jedik

A Star Wars: Az utolsó Jedikben a Skywalker saga folytatódik, 8 részével tér vissza a Star Wars. Az ébredő Erő hősei a galaxis legendás alakjaival indulnak egy izgalmakban gazdag kalandra, s közben nem csak az Erővel kapcsolatos ősi rejtélyekre találnak választ, de a múlt titkai lezáratlan ügyei is felszínre kerülnek, hogy megoldják őket.

Premier: december 14.

Apavadászat

Micsoda összekuszálódott családi szálak! Két fivér felnőtt fejjel tudja meg, hogy anyjuk hazudott nekik apjuk személyét illetően. Az idős asszony valójában azt sem tudja, ki a gyermekei apjai, a sötétben tapogatózik, amikor fiai kérdésekkel zaklatják. A nyomok egy focicsapat tagjaihoz vezetnek, közülük kell a fivéreknek megtalálniuk a biológiai apjukat. Az már elsőre látszik, hogy nem lesz könnyű dolguk.

Premier: december 21.

Jumanji: Vár a dzsungel

Ha szeretted az 1995-ös Jumanji filmet, akkor… az még nem jelenti azt, hogy a mostani is be fog jönni, mivel a két sztorinak egymáshoz nincs túl sok köze. Négy gimis talál egy régi játékkonzolt, melyen egy furcsa játék, a Jumanji lapul. Amint elkezdenének játszani, máris a dzsungelben találják magukat. S ha ez még nem lenne elég, a testük is teljesen megváltozott. Mi jöhet még ezután?

Premier: december 21.

Ne maradj le egyik filmről se, nézd meg őket a Cinema Cityben! A moziműsort itt találod.

Mozijegyárak: