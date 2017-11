Trófea Grill Étterem – Egyél egy nagy tányérral a jóból

Kellemes hangulat, remek ízek, korlátlan ételfogyasztás? Üdvözlünk a Trófea Grill Éttermekben: a Király utcánál, a Margit körúton és a Visegrádi utcánál. A város egyik legjobb all you can eat étterme az év végén is remek választás.

Mindegyik étterem az év végi rendezvények, karácsonyi céges partik, családi és baráti összejövetelek kiváló helyszínei, melyek ár-érték arányban is kiemelkedőek az összes budapesti étterem közül. Egy adott fix ár mellett korlátlan étel- és italfogyasztást biztosítanak nemzetközi és magyar ételkínálatukból, valamint a díjnyertes Törley pezsgő, a minőségi Hilltop borok, Szalon sör, Coca-Cola kis üveges (legmagasabb minőségű) szénsavas és rostos üdítőitalok, ásványvizek, kávé és cappucino is a korlátlan fogyasztás részét képezik. Svédasztalaikról 60-70 féle ételből válogathatnak kedvükre!

Látványkonyhájában további 20-30 féle pácolt nyers húsokat , halakat, zöldségeket vendégek elött grillezve készítenek el.

Vacsoraidőben valamint hétvégén és ünnepnapokon bélszínt, lazacot vörös tonhalat, tigrisrákot, tintahalat is fogyaszthatnak a vendégek.

Mindhárom étteremre érvényes, hogy céges rendezvények, évfordulók, diplomaosztó ünnepségek vagy születésnapok esetén tortát biztosítanak, mely az éttermek ajándéka!

Árak:

Hétfőtől péntekig ebédidőben: 4399 Ft/fő

Hétfőtől csütörtökig vacsoraidőben: 5999 Ft/fő

Péntek vacsoraidőben, hétvégén egész nap és ünnepnapokon: 6599 Ft/fő

Ismerd meg a Trófea Grill éttermeit:

Király utcai étterem (1061 Budapest, Király u. 30-32, Deák tértől 300 m-re)

200 fős befogadó képességgel, 50 fős különteremmel áll rendelkezésükre. Bőséges svédasztaluk mellett látványkonyhájukban különleges kínálattal és Budapest legfinomabb pizzakínálatával várnak titeket.

Az étteremről további infók itt találsz.

Margit körúti étterem (1027 Budapest, Margit körút 2)

180 fő befogadására képes helyszínnel, 50 fős különterem lehetőséggel, minden nap élőzenés estékkel várja vendégeit a legjobb magyar bárzongoristák (pl. Taligás Tibor No.1) előadásában. Esténként és hétvégén egész nap frissen facsart narancs és grapefruitlét is kínál.

Az étteremről további infók itt találsz.

Visegrádi utcai étterem (1132 Budapest, Visegrádi u. 50/a)

150 fős befogadóképességgel, illetve a korlátlan étel-és italfogyasztás mellett kedvelt koktélok választékával várnak titeket, melyek korlátlan fogyasztása szintén a fix ár részét képezi.

Az étteremről további infók itt találsz.