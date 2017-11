Néha csak egy szűk órája van az egyetemistáknak napközben, hogy bekapjanak néhány falatot vagy felhörpintsenek egy kis koffeint. Összegyűjtöttünk 3 helyet,melyek a közeledben vannak, hogyha az ELTE BTK-n tanulsz, vagy a Múzeum körúton dolgozol, és csak pár perced van, hogy megebédelj vagy megtízóraizz.

fekete.

A fekete. egy aprócska kávézóként kezdte, majd brew&food bárral bővült a fekete, ahol nemcsak méregerős kávét kaphatsz, mely segít ébren túlvészelni az unalmas órákat, de a reggelidet is beszerezheted itt. Szendvicseik, töltött pitáik és sütijeik is vannak, úgyhogy még a lyukasórádban vagy tanítás után is elugorhatsz ide, hogy lazíthass egy kicsit egyedül vagy akár a csoporttársaid társaságában. Ha pedig egy kis extra vitaminforrásra szomjazol, hogy legyen energiád a tételek tanulásához, kóstold meg a superjuice gyümölcsitalokat is, melyek tele vannak vitaminokkal.

Pasta.

A Pasta. képlete egyszerű: naponta ötféle tésztaétel közül választhatsz, melyet magaddal vihetsz a suliba, de a Kálvin téren, a Pasta. előtt is elfogyaszthatod a papírdobozba csomagolt ételt. A választékban általában találsz hagyományosabb tésztákat (ilyen például a bolognai spagetti), de egészen elképesztő ízkombinációkba is ütközhetsz. Ha még ezután is hiányérzeted lenne, sétálj a Fővám tér irányába, ahol rálelhetsz a Leves.-re, amit szintén a pastás fiúk jegyeznek és még sosem csalódtunk benne.

Rukkola

Hogyha fontos számodra az egészséges életmód, vagy éppen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárból vagy könyvtárba mész, ejtsd útba a Baross utcán található Rukkolát. Kínálatukban csakis egészséges finomságokat találsz, melyek közül mi legszívesebben a salátáikat javasoljuk, azok közül is elsősorban a sárgát, melyet a gorgonzola, alma, kesudió és aszalt áfonya miatt imádunk. Ha megszomjaztál, ajánljuk a smoothie-jukat, elsősorban a zöld nevűt, amiben spenótlevelet, almát, uborkát és citromot is találsz.